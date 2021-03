Belen Rodriguez è follemente innamorata di Antonino Spinalbese, ma sapete proprio tutto su di lui? Quando e dov’è nato.

È di nuovo felice, Belen Rodriguez. Dopo il matrimonio definitivamente terminato con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha nuovamente ritrovato il sorriso e la serenità accanto ad un altro uomo. Stiamo parlando proprio di Antonino Spinalbese, giovanissimo hair stylist milanese. I due, come raccontato in diversi nostri articoli, si sono conosciuti la scorsa estate un po’ per puro caso. E da quel momento non si sono mai più lasciati. Certo, la differenza d’età tra loro è notevole, lo ha anche confermato la diretta interessata a C’è Posta per Te proprio recentemente. Eppure, i due sembrerebbero essere più innamorati e complici che mai. E ce ne da conferma anche il fatto che, tra pochissimi mesi, nascerà la loro splendida e bellissima Luna Marie. In attesa, però, della nascita della loro primogenita, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su Antonino? Ad esempio, sapete quando e dove è nato? Ovviamente, ci penseremo noi a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma non solo. Vi racconteremo, inoltre, anche di un retroscena davvero inedito sulla loro storia.

Antonino Spinalbese ha conquistato il cuore di Belen: quando e dove è nato?

Tra pochissimi mesi, Belen Rodriguez diventerà mamma per la seconda volta. Dopo aver tanto desiderato e sognato un secondo figlio, l’argentina sta vivendo uno dei momenti più magici che una donna possa mai vivere. Ed accanto a lei, ovviamente, c’è un uomo davvero speciale, che non perde mai occasione di poterle dimostrare il suo amore. Stiamo parlando proprio di lui: Antonino Spinalbese. ‘È l’uomo più gentile che io abbia mai conosciuto’, ha detto la Rodriguez proprio recentemente a Verissimo. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Sappiamo benissimo che, prima di incontrare Belen, il bel Spinalbese lavorasse come parrucchiere a Milano in un noto salone di bellezza. Ma cosa sappiamo nel dettaglio su di lui? In particolare, sapete dove e quando è nato? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il giovanissimo Antonino sia nato a La Spezia. E che, davvero giovanissimo, abbia deciso di trasferirsi a Milano per lavoro. Della sua famiglia sappiamo davvero pochissimo. Fortemente legato a sua mamma e alle sue due sorelle, Antonino ha subito anche la perdita di suo padre.

Il retroscena sulla loro storia

In una recente intervista al settimanale ‘Chi’, Antonino Spinalbese ha raccontato un inedito retroscena sulla storia d’amore con Belen Rodriguez. Sembrerebbe che, almeno da parte sua, il giovanissimo abbia avuto un vero e proprio colpo di fulmine per la showgirl argentina. Tanto che, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme a lei ad Ibiza, si sia reso conto di non riuscire a starle lontano.

Insomma, questi sono i classici amori che capitano una sola volta nella vita. Siete d’accordo?