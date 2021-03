Paul Gascoigne, chi è il figlio Regan: età e lavoro del figlio dell’ex calciatore, attualmente naufrago all’Isola dei Famosi.

Il suo papà lo conosciamo benissimo: è un noto ex calciatore, oltre che uno degli attuali naufraghi all’Isola dei Famosi. Ma forse non tutti conoscono Regan Gascoigne, figlio dell’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne. Nato dal matrimonio di Paul con Sheryl, il 25 enne è un ballerino molto famoso nel Regno Unito. E proprio in uno show televisivo inglese, qualche anno fa, Regan ha fatto coming out, confessando la sua bisessualità. Questo il commento di Paul in un’intervista al Mirror: “Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo ho risposto Non importa che fai o chi ami figliolo, ti appoggerò al 100% , devi fare quello che ti rende felice”, ammette il naufrago dell’Isola dei famosi, che ha sottolineato come sia stato difficile per il figlio fare coming out in tv. Ma diamo un’occhiata a qualche scatto pubblicato da Regan sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Chi è Regan Gascoigne: tutto sul figlio di Paul Gascoigne

Qualche settimana fa Bianca Gascoigne è stata ospite a Live Non è la D’Urso. E, nella puntata di questa sera 28 marzo 2021, Barbara D’Urso accoglierà suo fratello, Regan Gascoigne, figlio di Paul e Sheryl. Bianca, in realtà, è la figlia nata dal precedente matrimonio di Sheryl, che Paul ha adottato insieme all’altro figlio Mason. Nato il 18 febbraio del 1996, Regan è un ballerino professionista, di cui papà Paul è molto fiero. La somiglianza, poi, è davvero notevole. Ecco alcuni scatti postati dal 25 enne sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, scatti davvero incantevoli!

Paul Gascoigne può continuare la sua avventura all’Isola?

Proprio Paul Gascoigne è stato protagonista di un brutto incidente durante la prova ricompensa avvenuta in puntata, giovedì sera. Il naufrago ha dovuto abbandonare la spiaggia per sottoporsi ad alcuni controlli medici: a quanto pare, il problema riguarda la spalla. Nelle scorse ore, sul web, si è parlato anche di un presunto ritiro, ma stando agli ultimi aggiornamenti Paul è ancora in gioco. In attesa di scoprire le sue attuali condizioni e se potrà restare in gara non ci resta che seguire la puntata di domani dell’Isola dei famosi. Ci saranno tantissimi colpi di scena. Non perdetevela!