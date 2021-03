Nel corso della sua intervista a Domenica In, Belen Rodriguez non ha affatto trattenuto le sue lacrime per una sorpresa della sua mamma.

Era il momento che tanto aspettavamo dall’inizio di una nuova puntata di Domenica In. Stiamo parlando proprio dell’ingresso di Belen Rodriguez nello studio televisivo di Roma. Dopo l’imperdibile parte dedicata al Coronavirus, ai suoi ultimi aggiornamenti e alla divertente intervista a Mara Maionchi, Mara Venier ha fatto fare il suo ingresso in diretta alla bellissima Belen Rodriguez. Splendida più che mai, l’argentina si è seduta sulle poltroncine bianche. E si è raccontata come mai prima d’ora. A partire dal suo ‘addio’ alla sua terra d’origine fino alla storia d’amore con Antonino Spinalbese, la Rodriguez si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, com’è giusto che sia, non ha affatto potuto fare a meno di trattenere le sue lacrime. Proprio quasi sul finire dell’intervista, infatti, l’argentina ha ricevuto una splendida sorpresa in diretta. E lei, dolce com’è, non è riuscita a contenere la sua emozione. Scopriamo cos’è esattamente successo.

Domenica In, Belen in lacrime: cos’è successo in diretta

Dopo aver ripercorso la sua giovinezza, la sua forza e determinazione nell’aver ‘abbandonato’ l’Argentina a soltanto 19 anni ed, infine, la sua immensa carriera, Belen Rodriguez ha vissuto un momento davvero emozionante. Nel corso della sua intervista a Domenica In, infatti, la ‘zia’ Mara Venier le ha fatto ascoltare un messaggio vocale di sua madre. E lei, da sempre fortemente legata ed innamorata della sua mamma, non ha affatto potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Subito dopo aver parlato del suo amore per Antonino Spinalbese e di come con lui sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, l’argentina ha ascoltato la voce di Veronica Cozzani, la sua mamma, e si è immediatamente emozionata. ‘La mami è troppo fiera di te. Finché avrò la vita, potrai sempre contare su di me per tutto’, ha iniziato a dire la madre di Belen in questo messaggio vocale. Continuando poi ad intonare una dolcissima canzone per Luna Marì, la secondogenita in arrivo.

Un momento davvero emozionante, ve lo assicuriamo. E che, soprattutto, sottolinea quanto Belen prova un legame profondo con sua mamma ed, ovviamente, con tutta la sua famiglia. ‘Lei è una mamma, ma soprattutto una nonna incredibile’, ha concluso la Rodriguez.