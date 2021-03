Ospite a Domenica Live, Rosalinda Cannavò risponde a Dayane Mello: l’opinione dell’attrice sulle recenti dichiarazioni della modella.

Uscita dal GF Vip 5 durante la serata della semifinale, Rosalinda Cannavò ha iniziato una nuova vita col compagno Andrea Zenga, conosciuto proprio all’interno del reality. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, l’attrice siciliana ha vissuto un’amicizia burrascosa con un’altra concorrente, Dayane Mello. Un rapporto il loro caratterizzato da continui alti e bassi, litigi e riappacificazioni, allontanamenti e riavvicinamenti. Fino alla puntata in cui la modella brasiliana l’ha inaspettatamente mandata in nomination contro la fortissima Stefania Orlando. Tale circostanza ha determinato l’uscita dal gioco della Cannavò e una spaccatura abbastanza forte tra le due amiche. Tornate alla vita reale però, Rosalinda aveva fatto dei passi verso la Mello e sembrava possibile una riappacificazione. Di recente, però, Dayane ha fatto delle dichiarazioni un po’ particolari sulla storia tra l’amica e Andrea Zenga: oggi, a Domenica Live, è arrivata la replica dell’attrice.

Domenica Live, Rosalinda Cannavò replica a Dayane: “Non posso che sorridere”

La bellissima sudamericana si era espressa sul rapporto tra Rosalinda e il fidanzato dicendo che il loro fosse un legame a favore di telecamere. Chiamata a rispondere a questa dichiarazione, la Cannavò ha detto: “Non posso che sorridere”. L’attrice ha ribadito l’affetto provato per l’ex compagna d’avventura: “Ho cercato di portare massimo rispetto alla nostra amicizia. Ho fatto tanti passi verso di lei fuori dal GF, nonostante mi abbia attaccato”. Ha poi affermato con decisione di non sentirsi in dovere di giustificarsi: “Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei”, ha aggiunto. Rosalinda ha poi definito la Mello “Una contraddizione continua”.

Senza scendere nei dettagli, l’attrice ha poi ipotizzato che la brasiliana sia “influenzata da qualcuno, magari una persona esterna”. Cosa ne pensate? Secondo voi le due ex gieffine riusciranno a trovare finalmente un punto d’incontro?