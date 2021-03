Fedez a Che Tempo Che Fa ha rivelato che nei prossimi giorni incontrerà Orietta Berti: novità in arrivo? Ecco le parole del noto rapper.

Questa sera di domenica 28 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Il famoso programma condotto da Fabio Fazio nel suo appuntamento settimanale ha invitato in studio Fedez e Francesca Michielin. La coppia di cantanti ha vinto il secondo posto al Festival di Sanremo 2021 ed ha cantato sul palco di Fazio il brano ‘Chiamami per nome’. Emozioni a non finire per il noto rapper che pochi giorni fa è diventato papà per la seconda volta. Ci sono novità in arrivo a quanto pare e le ha rivelate proprio lui in studio questa sera di domenica 28 marzo.

Fedez, novità in arrivo? L’annuncio a sorpresa a Che Tempo Che Fa

Fedez questa sera di domenica 28 marzo 2021 è stato ospite in studio a Che Tempo Che Fa insieme a Francesca Michielin. Dopo aver cantato il brano Chiamami per nome, canzone che al Festival di Sanremo 2021 si è classificata seconda, il rapper ha fatto un annuncio a sorpresa. Ha raccontato le novità in arrivo: ha svelato ovviamente che presto sarà su Prime Video in qualità di conduttore. Sarà al timone di un programma insieme a Mara Maionchi. Ma non è questa la novità. Nei prossimi giorni Federico Lucia vedrà Orietta Berti in studio!

“Io venerdì ho un’appuntamento con Orietta Berti, andiamo in studio. Non vuol dire che uscirà un brano con lei, si va in studio e si vede” sono state le parole di Fedez. E’ intervenuta in diretta anche Orietta Berti, in collegamento via Skype con lo studio. La cantante ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a questa novità: “Dobbiamo fare un’incontro, sentire alcune canzoni. Vedere se le nostre voci vanno bene insieme. Lui mi propone un pezzo, ci canticchio sopra e vedremo” sono state le parole della Berti.

Una novità che, se andrà in porto, farà letteralmente impazzire i fan di Fedez ed Orietta Berti!