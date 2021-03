Ospite stasera a Live – Non è la D’Urso, l’attore Francesco Venditti, ora nel cast della fiction ‘Svegliati amore mio’ con Sabrina Ferilli.

La sua è una famiglia d’arte: suo padre è uno dei cantautori italiani di maggior successo e sua madre è attrice, doppiatrice, regista, sceneggiatrice e tanto altro. Stiamo parlando di Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. Lui e la madre saranno ospiti questa sera a Live – Non è la D’Urso: Francesco in questo momento lo vediamo recitare nella nuova fiction di Canale 5 ‘Svegliati amore mio’, con Sabrina Ferilli, Francesco Arca, Ettore Bassi. Nato a Roma il 27 agosto del 1976 i suoi genitori si separarono quando lui aveva solo 2 anni. Il giovane Venditti ha seguito la strada della recitazione: il suo debutto risale al 1996, nel film ‘Vite strozzate’, diretto da Ricky Tognazzi, famoso regista attuale compagno della Izzo. Altri film a cui ha preso parte sono ‘Camere da letto’, ‘Almost Blue’ e l’indimenticabile ‘Romanzo criminale’. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E’ sposato? Chi è sua moglie? Scopriamolo insieme!

Francesco Venditti, chi è la moglie: i dettagli sulla sua vita privata

Proprio come in ‘Svegliati amore mio’, Francesco Venditti ha lavorato in molte altre fiction e serie tv: Lo zio d’America, Il Grande Torino, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?. Produzioni importanti, che rendono il suo curriculum di attore davvero interessante. Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesco è molto riservato, tanto che non possiede neanche profili social. Sappiamo che vive a Roma, con la sua seconda moglie, Cristina, con la quale ha due figli, Leonardo e Mia. In passato è stato sposato con la sceneggiatrice Alexandra La Capria e dalla loro unione sono nati Alice e Tommaso.

In attesa di vedere la seconda puntata di ‘Svegliati amore mio’, non perdetevi l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso questa sera su Canale 5.