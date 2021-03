Francesco Venditti non solo è un ottimo ed apprezzato attore e doppiatore, ma nella sua carriera ha partecipato anche ad un reality: quale?

Recentemente sul piccolo schermo con ‘Svegliati amore mio’, la nuova serie televisiva con Sabrina Ferilli, Francesco Venditti decanta di una carriera davvero incredibile. Attore, televisivo e non, e doppiatore, il giovanissimo figlio di Simona Izzo ed Antonella Venditti vanta di un curriculum più che impressionante. Deciso ad intraprendere la stessa strada della madre, sin da piccolo, il buon Francesco ha iniziato a studiare recitazione e doppiaggio. Tanto è vero che nel 1996, alla sola età di 20 anni, il romano fa il suo debutto nel film di Ricky Tognazzi, ‘Vite strozzate’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Sapete che, però, Francesco Venditti non conta soltanto esperienze lavorative legate alle sue abilità da attore e doppiatore? Esattamente nel 2012, insieme a sua madre Simona, il romano ha preso parte ad un famosissimo reality. Ricordate quale? Scopriamo tutti i dettagli.

Francesco Venditti, sapete che ha partecipato ad un famosissimo reality?

Figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, il simpaticissimo Francesco decanta di una carriera da attore e doppiatore davvero incredibile. Colonna portante di numerosi film cinematografici e non, il romano vanta di un curriculum da invidiare. Sapete che, però, le sorprese non sono affatto finite qui? Si, avete letto proprio bene: come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il simpaticissimo Francesco, esattamente nel 2012, abbia preso parte ad un famosissimo reality televisivo. Di quale stiamo parlando? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi concediamo qualche piccolo indizio: è un programma a cui ha preso parte anche Francesco Arca e che permette al concorrente di entrare in contatto con diverse realtà, tradizioni ed etnie. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Ebbene. Stiamo parlando proprio di Pechino Express. In compagnia di sua madre Simona, Francesco Venditti ha partecipato alla primissima edizione, quella condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, dell’adventure reality di Rai Due.

Francesco Venditti e sua mamma non arrivarono in finale, è vero. Eppure, furono i protagonisti indiscussi del reality. Ve li ricordate insieme?