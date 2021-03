Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta: lo splendido annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social, il post è commovente.

La famosissima cantante ed attrice americana è diventata di nuovo mamma! Hilary Duff ha dato alla luce il suo terzo figlio, il secondo con Matthew Koma. L’annuncio del nuovo arrivato è arrivato attraverso il canale Instagram della famosa Lizzie McGuaire: è insieme alla sua famiglia in una vasca, lo scatto è davvero commovente. In foto ci sono anche la piccola Banks Violet nata nel 2018 e Luca Cruz, nato dalla precedente unione dell’attrice con Mike Cmrie. Il 24 marzo 2021 è nato dunque Mae James Bair e sono tantissimi i messaggi di auguri lasciati come commento al post.

Hilary Duff diventa mamma per la terza volta: è nato Mae James Bair, annuncio commovente

Hilary Duff ha dato vita al suo terzo figlio, è una magnifica notizia! Magnifica come la fotografia che ha postato la famosa attrice sul suo canale Instagram: è insieme ai figli ed alla sua dolce metà, papà del nuovo arrivato. La relazione con Matthew Koma è iniziata nel 2015 ma sono usciti allo scoperto dopo due anni. Nel 2018 è arrivato l’annuncio della gravidanza: il 25 ottobre di quell’anno è nata la piccola Banks Violet Bair. Matthew e Hilary si sono sposati a Los Angeles nel 2019 ed il 24 marzo è nato il loro secondo figlio. Si tratta del terzo per la Duff che precedentemente ha avuto una storia d’amore con Mike Comrie: nel 2012 è nato il piccolo Luca Cruz Comrie.

L’attuale marito dell’attrice e cantante, divenuta nota con il suo ruolo di Lizzie McGuaire, è un musicista e cantautore: la loro storia è iniziata infatti durante la lavorazione per l’album Breathe in Breathe Out che ha prodotto il disc jockey. Questa una meravigliosa fotografia della coppia risalente al giorno del loro matrimonio: