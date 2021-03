Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: accadrà nella puntata in onda lunedì sera, 29 marzo 2021.

Manca poco ad una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Come per l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, ogni lunedì e giovedì. E domani sera andrà in onda una puntata davvero imperdibile: accadranno tantissimi colpi di scena, che i naufraghi non immaginano affatto! Il primo riguarda i due abitanti di Parasite Ilsand, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Come riporta Isa e Chia, secondo le anticipazioni i due aspiranti naufraghi, finalmente, entreranno in gioco a tutti gli effetti, raggiungendo il resto del gruppo. Ma non è l’unica clamorosa novità della serata. Scopriamo le anticipazioni della prossima puntata!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: la grande novità della prossima puntata, in onda lunedì sera

Pronti per la prossima puntata dell’Isola dei famosi? Sarà un appuntamento davvero imperdibile, quello in onda lunedì 29 marzo 2021. Sull’Isola infatti approderanno Fraiba e Ubaldo, dopo giorni di solitudine su Parasite Island. Ma non sarà l’unica sorpresa per i naufraghi: un altro colpo di scena riguarderà l’eliminato della serata. Come tutti sappiamo, in nomination ci sono tre pezzi forti di questa edizione: Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma. Ebbene, l’eliminato della serata avrà una possibilità molto interessante: quella di rientrare immediatamente in gioco attraverso un televoto flash contro l’eliminato della scorsa puntata, Brando Giorgi. Insomma, una novità inaspettata, che sconvolgerà le dinamiche in Honduras. Chi resterà in gioco? Non ci resta che attendere domani sera per scoprirlo!

Come sempre, a commentare le vicende dei naufraghi al fianco della conduttrice ci sarà il mitico trio di opinionisti, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Quest’ultima si è unita ai colleghi in studio solo dalla terza puntata in poi, a causa del Covid: nelle prime puntate si era collegata tramite video. Insomma, la quinta puntata de l’Isola dei famosi si preannuncia ricca di colpi di scena shock! Voi la vedrete?