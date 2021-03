Elisa Isoardi è una delle naufraghe della nuova edizione de L’isola dei famosi: da giorni non si parla che di lei, il motivo.

Una nuova edizione de L’isola dei famosi ha avuto inizio da qualche settimana, e ha già riscosso un certo successo, dato che, in seguito alle puntate, gli ascolti sono stati decisamente alti. Al timone lei, Ilary Blasi, che sta conquistando con la sua bellezza, e la sua schietta personalità, pronta a dire la sua senza peli sulla lingua. La conduttrice non è sola, ma com’è ben noto, al suo fianco tre opinionisti, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. I naufraghi sono arrivati sull’isola, e fin da subito hanno affrontato diverse prove. Tra di loro, spicca sicuramente Elisa Isoardi, che proprio in questi ultimi giorni, è al centro dell’attenzione: ecco spiegato il motivo.

Isola dei famosi, Elisa Isoardi senza trucco: non si parla d’altro, il motivo

L’isola dei famosi ha avuto inizio, il reality condotto da Ilary Blasi ha messo insieme il gruppo di naufraghi, tutti personaggi amatissimi dal pubblico. In queste due ultime settimane, ci sono state le prime eliminazioni, dopo che i concorrenti sconfitti al televoto, hanno scelto di non restare su Paraside Island. Tra i naufraghi di questa nuova edizione, spicca certamente Elisa Isoardi, la conduttrice sta dando il meglio di sè, dando prova di essere una vera e propria leader. Ebbene, in questi giorni, non si parla che di lei, il motivo? A quanto pare, la donna, senza trucco, sta conquistando i telespettatori, dato che appare sempre più bella e raggiante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DonnaPOP (@donnapop)

Elisa, come dalla foto riportata dalla pagina instagram Donnapop, è davvero un incanto, e mostra il suo viso luminoso e colorato.

Proprio per questo, in questi ultimi giorni, non si parla d’altro, e sono arrivati numerosi apprezzamenti per la bella conduttrice, che senza trucco, a L’Isola dei famosi, sta letteralmente incantando i telespettatori.