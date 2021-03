Katia Ricciarelli non solo soprano, ma in questi anni l’abbiamo vista vestire i panni di diversi personaggi: in quali film ha recitato?

Una puntata da non perdere, quella di oggi, 28 marzo, di Domenica In, dato che, nel programma saranno presenti numerosi ed importanti ospiti, che ci racconteranno qualcosa della loro vita e dei vari progetti futuri. Nello spazio dedicato agli ultimi aggiornamenti riguardanti la situazione di emergenza sanitaria vissuta, in studio ci sarà il sottosegretario alla Sanità, il professor Pierpaolo Sileri, insieme al professor Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. In collegamento, avremo modo di vedere, sempre nello spazio dedicato al Covid, il direttore responsabile del quotidiano Il giornale, Alessandro Sallusti, e anche Katia Ricciarelli. Ebbene, soffermando, adesso, la nostra attenzione proprio su quest’ultima, come sappiamo, la Ricciarelli è un soprano dal talento tanto forte e grande, la sua voce abbraccia amorevolmente i suoi ascoltatori. Ovviamente, è risaputo, l’artista si è data anche alla recitazione. A tal proposito, chiediamo, ricordate in quali film l’abbiamo vista?

Katia Ricciarelli attrice: in quali film l’abbiamo vista? Sono numerosi

Tra gli ospiti di Domenica In, nello spazio dedicato al Covid, in collegamento anche Katia Ricciarelli. Il soprano, prima di toccare il successo, ha svolto diversi lavori. Fin dalla giovinezza ha sempre avuto la forte passione per il canto, passione che ampliata e coltivata l’ha condotta alla notorietà, grazie al talento posseduto. La Ricciarelli, in questi anni, come è noto, ha abbracciato anche il mondo della recitazione. Ricordate in quali numerosi film l’abbiamo vista immergersi? L’artista ha recitato al cinema ed in televisione, qui citiamo solo alcuni dei film che hanno visto la sua presenza, dato che, sono davvero tantissimi. Ebbene, Katia ha recitato in Gian Burrasca, Don Matteo, Chi l’avrebbe mai detto, Carabinieri 7, Come una madre, La seconda notte di nozze, Gli amici del bar Margherita, e ancora molti altri.

Proprio così, Katia Ricciarelli nella sua lunga carriera ha saputo farsi strada in diversi ambiti, dimostrando ogni volta di essere all’altezza del compito a lei assegnato, come in questo caso, in ambito della recitazione, vestendo i panni di un diverso personaggio.