È una delle star del cinema internazionale, bellissima e talentuosa, immancabilmente associata alla fortunatissima saga di “Pirati dei Caraibi”: il retroscena incredibile sul nome di Keira Knightley, “l’errore” di cui non tutti sanno

Ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima, pare infatti che abbia avuto il primo agente all’età di sei anni. Nata a Londra nel 1985, per la bellissima attrice la “svolta” giunge quando viene scelta da George Lucas per “Star Wars Episodio I – La minaccia fantasma”. Indimenticabile, nella sua carriera, è sicuramente anche la pellicola “Sognando Beckham”, un vero e proprio trampolino di lancio verso la notorietà. La saga che, però, la consacra definitivamente al successo planetario è sicuramente “Pirati dei Caraibi” in cui interpreta la protagonista femminile accanto a Johnny Depp e Orlando Bloom. A seguire, la vedremo in pellicole straordinarie, come “Orgoglio e pregiudizio”, “The imitation game”, “Anna Karerina”. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un retroscena incredibile dietro il nome di Keria Knigthley: un “errore” particolare, scopriamo i dettagli!

Keira Knightley, retroscena incredibile sul suo nome

Due volte candidata agli Oscar, la prima a soli ventun anni, Keira Knigthley è sicuramente entrata di diritto nell’Olimpo delle star del cinema. Oltre a possedere una bellezza straordinaria e un talento indiscusso, molti hanno notato una somiglianza con un’altra celebre attrice. Parliamo della bella Natalie Portman. Non tutti sono a conoscenza di un incredibile retroscena che riguarda la bella interprete e, in particolare, il suo nome. Originale e particolare, pare che il nome dell’attrice sia stato scelto dal padre in onore di una pattinatrice, Kira Ivanova, di cui l’uomo era un grande ammiratore. La stella del cinema, infatti, avrebbe dovuto chiamarsi “Kira”. Sembra, però, che al momento di registrarla all’anagrafe, sua madre abbia commesso un “errore” e aggiunto la “e” prima della “i”. Incredibile, non trovate?

Seguiteci anche su Instagram: qui

E voi, conoscevate questo incredibile retroscena su Keira Knigthley? Di certo, il suo nome è perfetto così com’è, originale e splendido proprio come lei!