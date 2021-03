Live – Non è la D’Urso chiude: cosa andrà in onda al suo posto

Live – Non è la D’Urso chiude: sapete cosa andrà in onda al suo posto? Ve lo diciamo noi in questo articolo

Il 13 marzo 2019 è andata in onda la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show in onda su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il programma va in onda dallo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. La trasmissione è prodotta dalla testata giornalistica Videonews ed è scritta da Barbara D’Urso ed Ivan Roncalli. Il format prevede diversi spazi, tra cui L’uno contro le sfere, l’ascensore, il drive in e il match. Il pubblico a casa può esprimersi nel corso della diretta attraverso il Live Sentiment. La sigla del programma è I Love It del duo svedese Icona Pop. La trasmissione è molto amata dagli italiani. La D’Urso ottiene sempre un buon numero di ascolti, riuscendo a tenere testa a Che tempo che fa, in onda contemporaneamente sui canali Rai.

Live – Non è la D’Urso chiude: cosa andrà in onda

Chiude Live – Non è la D’Urso. Il talk show condotto da Barbara D’Urso non andrà più in onda la domenica in prima serata. La notizia è stata annunciata, oltre che dalla rete del Biscione, anche dalla stessa conduttrice sui suoi canali social. Domenica 28 marzo 2021 è andata in onda l’ultima puntata del talk show. Barbara D’Urso però non resterà a bocca asciutta. Mediaset ha infatti deciso di allungare Domenica Live, dedicando maggiore spazio alla conduttrice napoletana. Il talk show ovviamente tornerà il prossimo anno, essendo ormai un pilastro della rete del Biscione.

Cosa andrà in onda al posto di Live – Non è la D’Urso? Molti telespettatori se lo stanno chiedendo in questi giorni. La rete del Biscione ha deciso di puntare su Paolo Bonolis e su Avanti un altro. Il game show andrà in onda in prima serata la domenica al posto del talk show di Barbara D’Urso.