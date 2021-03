Chi è la moglie di Max Pezzali, Debora Pelamatti: vi sveliamo tutte le curiosità sulla donna, la dolce metà del noto cantautore.

Il famoso cantautore italiano è questa sera di 28 marzo 2021 ospite di Che Tempo Che Fa. Il classe ’67 nato a Pavia è divenuto famoso con il gruppo fondato insieme a Mauro Repetto, gli 883. Le loro canzoni sono ancora oggi famosissime: dal 2004 Pezzali ha intrapreso una carriera da solista. Dal 30 marzo sarà in tutte le librerie con il nuovo libro ‘Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo’. Tutti conoscono Max Pezzali e la sua carriera: ma conoscete la sua vita privata? E’ stato sposato con Martina Marinucci dal 2005 al 2013: dalla loro unione è nato Hilo, nel 2008. Dal 2019 Pezzali è sposato con Debora Pelamatti: è di lei che vi parliamo!

Max Pezzali, chi è la moglie Debora Pelamatti: sapete come si sono conosciuti?

Max Pezzali è sposato con Debora Pelamatti dal 2019: dopo tre anni di fidanzamento la coppia ha deciso di convolare a nozze. E’ nata a Breno, in Lombardia, e vive a Pavia. Attraverso il suo canale Instagram sappiamo che è un amante dei libri, della moda: è molto attiva sui social. Cura una rubrica fashion ‘Lo stile(tto) di Debby’: si legge che divide la vita tra impegni professionali nell’ufficio legale di una società milanese e la vita artistica del marito. Debora Pubblica tantissimi scatti di se ed in compagnia della sua dolce metà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Debora Pelamatti (@deborapelamatti)

L’amore tra Debora e Max è davvero grande: in questo post leggiamo infatti una dolcissima didascalia. “La mia spalla su cui ridere. . Che tu sei il mio spazio Che tu sei il mio tempo Che tu sei il mio mondo…” ha scritto la Pelamatti. In un’intervista a Il Corriere la moglie di Max ha raccontato di aver conosciuto il cantautore per caso in Piazza della Vittoria: li ha presentati un’amica in comune. “Ci siamo ritrovati. Fra una confidenza e l’altra è nata una forte complicità. E ci siamo innamorati” ha svelato.