Orietta Berti è stata concorrente in un famoso e amato talent show: ricordate di quale si tratta?

Al Festival di Sanremo 2021, Orietta Berti ci ha conquistato con la sua voce; è’ arrivata sul palco della tanto amata Kermesse musicale, portando il brano Quando ti sei innamorato, dando anima a tutto lo studio, e nonostante l’assenza del pubblico, l’artista ci ha avvolto in un’atmosfera romantica e amorevole. Orietta è sicuramente una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale, in questi anni, il successo è arrivato impetuoso, e non poteva essere altrimenti, dato che la cantante ha un talento, possiamo affermare, innato. Con la sua vena artistica ha, però, spaziato in diversi ambiti, e studi televisivi, infatti, la Berti, è anche stata concorrente in un famoso talent show: ricordate esattamente di quale stiamo parlando?

Orietta Berti, in quale talent show l’abbiamo vista? E’ stata una concorrente brillante

Oggi, domenica 28 marzo, avremo modo di assistere ad una nuova puntata del tanto seguito programma condotto da Mara Venier, ovvero Domenica In. Dopo un primo spazio dedicato all’informazione, ci sarà modo di approcciarsi con alcuni grandi ospiti presenti. Tra di loro, Orietta Berti, che sicuramente ci ammalierà con la sua voce, con il brano Quando ti sei innamorato, portato al Festival di Sanremo 2021. Orietta è oggi un’artista di grande fama, e in questi anni ha collezionato tanti successi, tutti meritatissimi. La Berti ha anche avuto modo di mostrarsi in un ambito completamente diverso, infatti, non tutti, forse, ricordano, che è stata concorrente in un famoso talent show: ricordate di quale stiamo parlando? Ebbene, sì, la nostra amatissima artista ha partecipato a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, esattamente nella terza edizione.

Proprio nella seguitissima trasmissione, abbiamo avuto la possibilità di vedere la meravigliosa cantante in una veste completamente diversa, ovvero in quella di ballerina. Orietta, a quanto pare, non smette di stupire, e siamo sicuri, che anche oggi, a Domenica in, ci incanterà.