Amici 2021, Belen scrive a Pio e Amedeo dopo la battuta pronunciata dal duo nella prima puntata del serale.

Ieri sera, sabato 27 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, esattamente la seconda di questa edizione arrivata al Serale. Una puntata che sicuramente ha lasciato un attimo di stupore, dato che, come ormai sappiamo, ad andare al ballottaggio finale sono stati due amatissimi e bravissimi cantanti, ovvero Leonardo e Aka7even, e ha visto l’uscita del primo. Ma prima ancora di cominciare la sfida finale tra i due allievi, c’è stato il momento con Pio e Amedeo, il duo comico ha fatto sapere di aver ricevuto il messaggio di Belen Rodriguez, dopo che nella precedente puntata del Serale, avevano rivolto una battuta a Stefano, sulla sua ex moglie. Ebbene, in seguito il messaggio della showgirl.

Amici, Belen Rodriguez scrive a Pio e Amedeo: “Mi dispiace se…”, il messaggio

Da poche ore è terminata la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi; una serata che ha tenuto incollati gli italiani alla televisione, dato che, come abbiamo avuto modo di appurare gli ascolti sono stati elevatissimi. Dopo aver affrontato le tre manche, prima del ballottaggio finale, che vedeva la sfida tra Aka7even e Leonardo, sono entrati in studio Pio e Amedeo, e ci hanno fatto ridere con la loro comicità senza freni. Nella precedente puntata, il duo aveva rivolto una battuta a Stefano De Martino, attuale giudice del talent, in riferimento alla gravidanza di Belen Rodriguez. Dopo quel momento, non si sono fatti attendere i vari messaggi degli utenti, scatenando l’inferno. Ebbene, nella serata di ieri, Pio e Amedeo hanno mostrato il messaggio ricevuto dalla stessa Belen, dopo che la donna aveva pubblicato un post con un ‘Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e la bocca‘. Ma Belen ha replicato: “Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi. Ma stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti. Mi dispiace se ho creato casino”, questo il messaggio che Pio e Amedeo hanno mostrato in puntata (com’è qui possibile vedere).

Ebbene, sembrerebbe, come chiarito dal duo, che il post riportato sul profilo social della showgirl non sia stato riferito a loro. Il tutto è stato chiarito con il messaggio di Belen, che non lascia spazio a dubbi.