La talentuosa Simona Izzo è un’artista a trecentosessanta gradi, che ha raggiunto un successo incredibile in ogni ambito del panorama artistico: “Una vita fa”, l’incantevole ricordo, bellezza straordinaria

Il talento è la sua prerogativa principale, accompagnato da un indubbio fascino e una bellezza davvero incredibile: “Una vita va”, l’incantevole ricordo di Simona Izzo. Originaria di Roma, classe 1953, figlia d’arte. Simona Izzo, infatti, proviene da una famiglia di veri artisti. Suo padre era Renato Izzo, storico direttore del doppiaggio. Sua sorella gemella è Rossella Izzo, anche lei doppiatrice, come le altre due sorelle, Fiamma e Giuppy. Anche sua nipote, Myriam, è una celebre attrice e doppiatrice che abbiamo ammirato nei mesi scorsi come concorrente del GF Vip. Per concludere la carrellata, è sposata con Ricky Tognazzi, altro volto iconico del cinema italiano. Molto attiva sui social, qualche tempo fa la splendida Simona Izzo ha pubblicato uno scatto davvero incantevole che arriva direttamente dal suo passato. Scopriamo i dettagli!

Simona Izzo, magnifico ricordo del passato: “Una vita fa”

Dotata di una simpatia incredibile, oltre che di uno straordinario talento, nel corso della sua carriera Simona Izzo ha riscosso un enorme successo in ambiti diversi dello spettacolo. Non solo doppiatrice, ma anche attrice, regista, scrittrice e conduttrice. L’abbiamo ammirata anche nelle vesti di annunciatrice. Proprio gli esordi della sua carriera riguarda uno scatto incantevole che l’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni anni fa. Un ricordo sorprendente: “Radio corriere la mia prima copertina una vita fa …” ha scritto, nella didascalia che segue la foto. Nell’immagine, possiamo ammirare una Simona Izzo giovanissima, sempre splendida e con i grandi occhi chiari e magnetici che fissano lo schermo. La somiglianza con la nipote, Myriam Catania, è davvero incredibile, come hanno fatto notare alcuni dei commenti con cui i follower si sono complimentati. Ecco lo scatto di cui parliamo.

Notate anche voi la somiglianza? Simona Izzo era davvero una bellezza, proprio come oggi: affascinante e piena di grazia, oltre che di immenso talento!