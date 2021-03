Amici 20, clamoroso colpo di scena: la comunicazione di Lorella Cuccarini spiazza gli allievi, ecco cosa è accaduto nel talent show di Canale 5.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Ogni sabato possiamo assistere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi, che, come ogni anno, si svolge nelle puntate serali. Puntate ricche di emozioni e colpi di scena. Ma, soprattutto, ricche di sfide! E quest’anno, oltre alle sfide classiche, c’è la possibilità di lanciare anche dei guanti di sfida, attraverso i quali mettere in risalto le capacità di un allievo in particolare. Ebbene, dopo i vari guanti di sfida lanciati dalla maestra Celentano, Lorella Cuccarini ha deciso di “ricambiare il favore”. Nella puntata del daytime di oggi, la prof di ballo propone un guanto di sfida sulla variazione del Don Quixote tra Alessandro, della sua squadra, e Tommaso e Samuele dall’altro. Una comunicazione che ha lasciato di stucco gli allievi…ma c’è un colpo di scena finale! Ecco cosa è successo.

Amici 20, clamoroso colpo di scena: Lorella Cuccarini lancia un guanto di sfida, ma…

“Non avrei mai voluto farlo ma sono la prima a non ritenerlo giusto”. Questa la premessa di Lorella Cuccarini, che nella puntata del daytime di Amici in onda oggi, ha lanciato un guanto di sfida a due ballerini delle squadre rivali. Si tratta di Tommaso, della squadra Celentano Zerbi, e Samuele, della squadra Pettinelli- Peparini. Ad entrambi l’arduo compito di sfidare Alessandro su una variazione di danza classica molto difficile: il Don Quixote. Entrambi gli allievi non hanno preso bene la notizia: sia Tommaso che Samuele ritengono ‘infattibile’ la coreografia. Dello stesso avviso sono state le loro maestre: come ha reagito Alessandro Celentano? Ebbene, nonostante sia consapevole che Tommaso non possa realizzare bene la coreografia, è stata molto chiara: “Io non rifiuto il guanto di sfida!”. Come è andata a finire? Nel modo più inaspettato possibile! Quello di Lorella era uno scherzo! Proprio così, niente guanto di sfida, ma una semplice dimostrazione del fatto che, per lei, per valorizzare un ballerino non c’è bisogno di mettere in difficoltà gli altri. Ma, al contrario, è importante dare modo ad ognuno di esprimersi nel modo che sanno fare meglio.

Una notizia che ha tranquillizzato non poco Samuele e Tommaso, già preoccupati per quello che sarebbe successo durante la puntata. Ma come reagirà la Celentano a questo ‘scherzo’ della sua collega? Non ci resta che attendere le prossime puntate! Si sa, il botta e risposta tra le due insegnanti è una delle dinamiche più interessanti di questa edizione di Amici!