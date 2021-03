Dopo l’eliminazione nello scontro con Aka7even sabato scorso, Leonardo Lamacchia torna sui social con un emozionante post.

Durante la puntata serale di Amici di sabato scorso 27 marzo, il cantante Leonardo Lamacchia è stato eliminato nella sfida con Aka7even. Un esito alquanto inaspettato da molti che ha destato qualche disappunto. Il giovane ex allievo della scuola più famosa d’Italia è tornato proprio oggi sui social a commentare la sua uscita e l’esperienza avuta all’interno del talent condotto da Maria De Filippi. Lo ha fatto tramite un post su Instagram molto emozionante che esprime tutta la gratitudine verso il programma che lo ha accolto e gli ha dato modo di farsi conoscere sotto tanti punti di vista. Ricordiamo che Leonardo si è più volte aperto nel corso della sua avventura raccontando aspetti del suo passato che lo hanno segnato. Scopriamo cosa ha scritto, sono parole davvero molto belle.

Amici 20, Leonardo Lamacchia dopo l’eliminazione: “Esperienza irripetibile”

A 48 ore dalla sua eliminazione, sul suo seguitissimo profilo Instagram Leonardo Lamacchia ha postato una sua foto con un lungo messaggio di ringraziamento. Un sentito ‘grazie’ a chi gli ha dato la possibilità di vivere quello che per un giovane talento come lui è un sogno. Lamacchia definisce il programma di Maria De Filippi “un’esperienza unica ed irripetibile”. Ovviamente, l’artista non nasconde il suo dispiacere per il verdetto che ha determinato la sua uscita: “Mi è dispiaciuto tanto uscire e lasciare tutti quei matti da soli senza nessuno che facesse più la spesa (ahaha) ma, prima o poi, sarebbe accaduto comunque”. Dimostrando anche una certa maturità, il giovane pugliese ha scritto che la vita è in continuo divenire e che ogni esperienza cambia le persone, riconoscendo che grazie ad Amici è migliorato. Non sono mancate parole di gratitudine verso il programma ma innanzitutto verso Maria, di cui Leonardo ha potuto apprezzare la grande umanità.

Lamacchia ha salutato i tantissimi fan promettendo che tornerà presto e siamo certi che di lui sentiremo parlare ancora per molto tempo.