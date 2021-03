Amici 20, durante la puntata del Serale di sabato 27 marzo, Rosa Di Grazia dopo alcune considerazioni di Alessandra Celentano, ha inveito contro la maestra: a parlare, adesso, è un ex del talent.

Sabato 27 marzo è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, esattamente la seconda, che ha visto l’eliminazione di Ibla, e di Leonardo, quest’ultimo finito al ballottaggio con Aka7even. Nel corso della serata, abbiamo assistito alle numerose esibizioni di ballerini e cantanti, che ci hanno travolto pienamente. Come sappiamo, Rosa Di Grazia non è sicuramente tra le preferite della maestra di danza Alessandra Celentano, e proprio durante la puntata scorsa, dopo una sua esibizione, esattamente l’ultima, la ballerina, dopo alcune parole della maestra, ha inveito contro di lei, compiendo un gesto impulsivo, una volta arrivata al suo posto. Il video non è passato inosservato, e ha avuto una larga diffusione. A tal proposito, un ballerino che ha partecipato negli anni scorsi ad Amici, ha voluto dire la sua al riguardo.

Amici 20 | Rosa Di Grazia, il gesto contro Alessandra Celentano: parla un ex del talent

Come abbiamo anticipato, la ballerina Rosa Di Grazia, dopo l’esibizione durante l’ultima puntata del Serale di Amici, non è riuscita a frenare la sua impulsività. Infatti, dopo aver ballato sulle note di ‘Sarò libera‘, di Emma Marrone, Alessandra Celentano, ha commentato la sua performance: “Ho visto tanti capelli e tanto vento, ma poca danza“. Proprio mentre la maestra di danza esprimeva la sua opinione, le telecamere hanno ripreso la reazione di Rosa, che si è liberata in malo modo della camicia utilizzata durante il ballo, e ha inveito contro la maestra a microfoni spenti (com’è Qui possibile vedere). La scena, però, è stata ripresa, e ovviamente i telespettatori hanno notato il tutto. Il video, in poco tempo, si è diffuso. A parlare, poco fa, è stato un ex del talent, ovvero Giorgio Albanese, che ha espresso un suo pensiero tramite storie instagram, condividendo il video del gesto della ballerina: “La danza è disciplina. Per molto meno, sarebbe successo il panico ad Amici 14”, ha espresso.

Il ballerino, è evidente sia dalla parte di Alessandra Celentano, ma nelle storie successive, ha anche chiarito di voler spendere parole sulla questione, perchè dopo aver ricevuto numerosi messaggi ‘brutti’, molti, a suo parere, non hanno compreso bene.