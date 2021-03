Andrea Cerioli su Instagram diverse settimane fa ha pubblicato una fotografia di se da piccolo: e voi l’avreste riconosciuto?

E’ il uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi e non è alla prima esperienza televisiva: Andrea Cerioli è diventato famoso al Grande Fratello, prima di approdare nel dating show di Maria De Filippi. Ha partecipato a Uomini e Donne per ben due volte: la seconda è stata quella ‘buona’ perchè ha conosciuto la sua dolce metà, Arianna Cirrincione. Andrea ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi e mettersi in gioco: riuscirà ad arrivare fino alla fine? Lo scopriremo solo con il trascorrere del tempo. Intanto, sui social Andrea acquista sempre più consensi: su Instagram il suo profilo ora conta ben 1,5 milioni di utenti! Ma voi lo avete mai visto il bel Cerioli da piccolo? E’ proprio su IG che ha mostrato una foto del passato.

Andrea Cerioli, spunta una foto ricordo su Instagram: l’avreste riconosciuto?

Nessuno aveva mai visto foto del passato di Andrea Cerioli! E’ proprio il giovane naufrago de L’Isola dei Famosi ad aver pubblicato un post in cui mostra una sua foto da piccolo. Aveva sicuramente pochi anni di vita e qualche dentino in meno: ha infatti scritto come didascalia ‘La finestrella’, riferito allo spazio tra i denti. Non tutti potrebbero riconoscerlo in questa foto! Siete curiosi vero? Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Ovviamente ha conquistato il pieno di like l’ex tronista oggi concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Complimenti, cuori e pensieri: gli utenti Instagram che seguono Andrea sono tantissimi e sono molto affezionati al giovane. Con gli anni, nei reality e nel dating show, si è fatto conoscere a pieno ed è impossibile non apprezzarlo. Dolce, sensibile con un cuore grande: Andrea Cerioli conquisterà anche il pubblico del noto reality show a cui ha preso parte da pochi giorni, L’Isola dei Famosi!