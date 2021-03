Anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi, che andrà in onda questa sera, lunedì 29 marzo: colpo di scena in diretta.

L’isola dei famosi ha avuto inizio, circa due settimane fa, e ha già riscosso non poco clamore, dato che, l’attenzione dei telespettatori si fa sentire. Ogni puntata è circondata da migliaia di tweet, gli utenti sono molto attenti a quanto accade nel reality. In questi giorni, i naufraghi hanno avuto modo di conoscere il nuovo arrivato, ovvero Andrea Cerioli, che giovedì scorso, è giunto sull’isola, e ha già dovuto affrontare una prima prova. Come sappiamo, durante una sfida, Paul Gascoigne ha avuto un incidente, e si è sottoposto ai vari controlli. Sono circolate diverse indiscrezioni su un suo possibile ritiro, ma nulla è stato confermato. Ebbene, queste tutte le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera.

Anticipazioni Isola dei famosi, 29 marzo: clamorosa novità, e un televoto che spiazzerà

Ebbene, questa sera, lunedì 29 marzo, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. In queste ultime settimane, abbiamo avuto modo di assistere alle prime, e come ormai è noto, non sono mancati i colpi di scena. I naufraghi sono stati presentati, e chissà, che non ne arrivino altri in questa già scoppiettante edizione. Nella puntata che andrà in onda fra poche ore, ci sarà, a quanto pare, una clamorosa novità. Infatti, sembrerebbe, che finalmente sia arrivato il giorno per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo di approdare sulla playa, dopo la permanenza su Parasite Island. Ma non sarà l’unica sorpresa, infatti, ci sarà un vero e proprio colpo di scena per l’eliminato, uno fra Awed, Vera Gemma e Gilles Rocca, avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi.

Ovviamente, non mancheranno aggiornamenti sulle condizioni di salute di Paul Gascoigne, e nella puntata di questa sera, scopriremo il futuro del naufrago. Durante la diretta, sarà deciso anche il leader della settimana, attraverso una prova di forza e resistenza. Ebbene, tutti sintonizzati questa sera, su canale 5, per seguire la diretta de L’isola dei famosi, con la conduzione di Ilary Blasi, che sarà affiancata, oltre dal brillante inviato, Massimiliano Rosolino, anche dai tre amati opinionisti, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi, ed Elettra Lamborghini: una puntata da non perdere!