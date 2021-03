Barbara D’Urso, è successo dopo la puntata di Live: “Emozione forte”

Barbara D’Urso ha raccontato cos’è successo dopo l’ultima puntata di Live: “Emozione forte”, ecco le sue parole sui social

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show in onda su Canale 5 la domenica in prima serata. La trasmissione chiude i battenti e dà appuntamento alla prossima stagione. La D’Urso in diretta ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno seguito il programma in questi lunghi mesi. La trasmissione risulta essere tra le più viste la domenica sera, facendo concorrenza a Che tempo che fa. Subito dopo la fine del programma, la D’Urso è stata inondata dall’affetto dei suoi colleghi. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Barbara D’Urso, è successo dopo la puntata di Live: le sue parole

Ieri notte, dopo la fine dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice è stata inondata dall’affetto e dal sostegno dei suoi colleghi. La D’Urso, abbastanza emozionata, ha pubblicato un video in cui si intravede il gesto fatto dai suoi ‘compagni d’avventura’. La conduttrice ha poi scritto: “Questo è l’amore. Stanotte, dopo la puntata, all’improvviso sono entrati in studio i macchinisti, gli elettricisti, le ragazze delle pulizie ecc. con le mani a forma di cuore, urlando il mio nome. Emozione forte”. La conduttrice ha poi sottolineato di nuovo: “Questo è l’amore, peraltro reciproco. Vi amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nel video, la D’Urso era abbastanza emozionata. La conduttrice napoletana è molto legata al suo gruppo di lavoro, che spesso filma nelle sue stories. Barbara è molto amata, oltre che dal pubblico, anche dai suoi colleghi. Segno che la donna mostra, anche sul lavoro, generosità e altruismo. La D’Urso lascia per un po’ Live, ma si allungherà con Domenica Live. Questo è il regalo di Mediaset per lei.