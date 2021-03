Arrivata la smentita sulla positività al Covid di due attori della soap Un posto al sole: Maurizio Aiello chiarisce, “Stiamo tutti bene”.

Aveva iniziato a circolare sabato 27 marzo la notizia della presunta positività al Covid di due attori del cast dell’amatissima soap Un posto al sole. In base a quanto trapelato, tutti i set di Via Marconi sarebbero stati chiusi temporaneamente fino ad oggi, lunedì 29 marzo, per effettuare tutte le operazioni di sanificazione necessarie in casi del genere. Per gli attori in questione sarebbe stato disposto l’isolamento fiduciario e alla riapertura del set ci sarebbero stati altri attori non previsti inizialmente. Maurizio Aiello, tra i volti storici di Un posto al sole, ha però smentito tutto ciò tramite il suo profilo Instagram.

Covid, Un posto al sole: Maurizio Aiello, “Nessun attore positivo”

La notizia aveva colpito tutti: in tanti anni il set di Un posto al sole era stato chiuso solo in occasione del lockdown dell’anno scorso. E’ proprio uno dei protagonisti più amati della soap partenopea a fare chiarezza. L’attore Maurizio Aiello ha smentito categoricamente che ci siano stati casi di positività al Covid sul set. Tramite delle storie pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram, ha fatto sapere: “Io sto benissimo. Mi stanno arrivando un sacco di messaggi perché è uscita questa fake news”. Aiello ha assicurato tutti sul fatto che l’intero cast sat benissimo e che le riprese non si sono mai interrotte. Anche l’attore Michelangelo Tommaso, che interpreta il ruolo di Filippo Sartori in Un posto al sole ha precisato via social che la notizia era completamente infondata. Nessuna sospensione delle riprese e nessuna sanificazione dei luoghi di lavoro quindi per la storica soap che da tantissimi anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni sera.

Non si conosce il motivo della diffusione della falsa notizia, ad ogni modo continuate a seguire le imperdibili puntate di Un posto al sole su Rai 3, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45.