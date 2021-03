Addio Enrico Vaime: il famoso autore televisivo si è spento all’età di 85 anni

Enrico Vaime si è spento all’età di 85 anni: l’autore televisivo e radiofonico, padre del ‘varietà’ italiano è passato a miglior vita lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo.

All’età di 85 è passato a miglior vita Enrico Vaime, storico autore televisivo e radiofonico. Si è spento il 28 marzo 2021 al Policlinico Gemelli di Roma. Anche Fabio Fazio ieri a Che Tempo Che Fa ha salutato Enrico Vaime, annunciando la scomparsa. E’ morto il padre dell’intrattenimento e del ‘varietà’ in Italia, considerato da tutti uno dei più grandi autori televisivi e radiofonici. Enrico è nato a Perugia nel ’36 ed ha firmato per la tv circa 200 programmi: oggi l’Italia piange un grande personaggio, brillante nel suo lavoro. “E’ una gigantesca perdita” sono state le parole di Fabio Fazio. Il mondo della televisione è a lutto.

Enrico Vaime si è spento ieri, domenica 28 marzo 2021, al Policlinico Gemelli di Roma. Il famoso autore televisivo e radiofonico è passato a miglior vita lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo. E’ lui il padre del ‘varietà’ in Italia: la sua firma è presente su circa 200 programmi televisivi come ‘Quelli della Domenica’, ‘Canzonissima’, Fantastico. Ha collaborato particolarmente con Maurizio Costanzo e la sua firma è presente anche in numerosi musical teatrali. In radio ha collaborato a tantissimi programmi e per molti anni ha condotto Black Out su Radio2.

Enrico Vaime, si legge sul portale dell’ANSA, era malato da circa due anni. “Enrico era straordinario, la sua cifra era l’elegante ironia” sono le parole di Maurizio Costanzo all’ANSA. “Mi sento più solo, mi pare una trincea… Mercoledì inizierò la nuova puntata del Costanzo show dedicandola a lui” ha svelato il conduttore televisivo, marito di Maria de Filippi. Andrea Salerno sul suo canale Twitter saluta Vaime con queste parole: “La Tv è a lutto. Se n’è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa”.