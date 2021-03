Un video a sorpresa su Instagram ha attirato l’attenzione di tutti i fan: Francesco Paolantoni ha cambiato look, guardiamo insieme cosa ha pubblicato nelle ultime ore!

E’ uno dei personaggi televisivi più amati: il comico, attore e commediografo napoletano è il veterano a Stasera tutto è possibile. Nello show condotto da Stefano De Martino, Francesco regala risate a non finire al pubblico ed ai telespettatori di Rai Due! Lo abbiamo visto ultimamente a Tale e Quale Show in qualità di concorrente, così come a Vieni da Me, dove ha parlato della sua vita. Ma l’entrata di Paolantoni nel piccolo schermo risale a tanti anni fa. Era ‘Cupido’ in ‘Indietro tutta’, la trasmissione televisiva andata in onda dall’87 all’88; ha partecipato a Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su, a Quelli che il calcio, L’ottavo nano. Paolantoni ha conquistato con la sua comicità e la sua bravura il pubblico televisivo che lo segue quotidianamente sui social. Ma avete notato che ha cambiato taglio di capelli?

Francesco Paolantoni, video a sorpresa su Instagram: il comico ha cambiato look!

Francesco Paolantoni cambia look! Il famoso comico, ospite fisso in Stasera tutto è possibile, ha deciso di tagliare tutti i capelli e mostrarsi con il nuovo taglio su Instagram. Il personaggio televisivo ha aggiunto un nuovo post nelle ultime ore che ha fatto, come sempre, sorridere a tutti. Paolantoni ha invitato tutti a vedere su Rai DUe, questa sera, la puntata speciale di STEP: “Direi di cominciare la settimana di Pasqua guardandoci questa sera una puntata speciale del meglio di Stasera tutto è possibile. Così iniziamo la Pasqua all’insegna del divertimento“. Tutti hanno notato che il comico ha cambiato look: ha tagliato tutti i capelli! Guardate un po’ qui:

In tanti ci hanno fatto caso ed infatti hanno commentato il post facendogli i complimenti per il nuovo look!