Scatto inedito su Instagram per i fan di Frank Matano: il famoso attore e personaggio televisivo ha aggiornato il suo canale social per mostrare una foto ricordo!

E’ uno dei personaggi televisivi più famosi del momento: Frank Matano è il comico ed attore napoletano, giudice di Italia’s Got Talent. E’ entrato a far parte de Le Iene nel 2009: da lì è partita la sua carriera televisiva Ma come si è fatto conoscere? Frank ha raggiunto il successo sul web grazie al suo canale Youtube, La mente contorta: faceva scherzi telefonici davvero divertenti, era seguito da tantissimi giovani! Oggi è uno dei volti tv più amati e seguiti: ma vi ricordate di lui da giovanissimo? Ha pubblicato sul suo canale Instagram, proprio nelle ultime ore, uno scatto del passato, inedito! Guardiamolo insieme.

Frank Matano, foto ricordo su Instagram: era giovanissimo, scatto inedito

Frank Matano conquista tutti, grandi e piccoli! Sul suo canale Instagram è seguito da 2,7 milioni di follower e tutti non aspettano altro se non video o sketch divertenti create dal simpatico comico ed attore! Nelle ultime ore Matano ha pubblicato uno scatto del passato: era davvero giovane e la didascalia scelta è ovviamente, come sempre, super originale. “L’anno prossimo saranno quindici anni che penso a quale sarebbe una cosa divertente da dire” scrive Frank e mostra una sua foto da ragazzo, probabilmente aveva 18 anni.

Una fotografia davvero simpatica che ovviamente ha fatto il pieno di like! Su Instagram Frank si diverte a pubblicare post di lavoro ma anche della sua vita privata, della sua quotidianità. Spesso crea piccoli sketch divertenti ed a volte mostra il suo lato ‘tenero’. Circa una settimana fa ha pubblicato una fotografia insieme alla sua compagna.

Lei si chiama Ylenia Azzurretti ed è una regista di documentari.