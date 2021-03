Attualmente Gilles Rocca è uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma avete mai visto i suoi genitori? Chi sono e che lavoro fanno.

È uno dei concorrenti di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca. A distanza di pochissimi mesi dalla sua partecipazione e vittoria a ‘Ballando con le Stelle’, l’attore ha preso parte ad un altro programma. Ed, anche in questo caso, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Fisico atletico e muscoloso, carattere forte e determinato, fascino irresistibile e chi ne ha più ne metta, il bel Rocca sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio protagonista indiscusso dell’adventure reality di Canale 5. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In un nostro articolo, è vero, vi abbiamo parlato della sua fidanzata Miriam, ma ad esempio sapete chi sono i genitori di Gilles? Spulciando con attenzione il suo profilo, abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti in compagnia di mamma e papà. Volete vederli anche voi? Vi accontentiamo immediatamente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Gilles Rocca, avete mai visto i suoi genitori? Gli scatti spuntano sui social

Cosa succederà stasera a Gilles Rocca? Sappiamo benissimo che, insieme a Vera Gemma e Awed, l’ex vincitore di Ballando con le Stelle è al ballottaggio. E, soltanto nel corso della puntata di Lunedì 29 Marzo, scopriremo se la sua avventura potrà proseguire a L’isola dei Famosi oppure no. In attesa di scoprirlo, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti chi siano i genitori di Gilles Rocca? Li avete mai visti, soprattutto? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato diversi scatti che lo ritraggono in compagnia della sua mamma e del suo papà. Siete curiosi di vederli anche voi? Eccoli chi:

L’uomo raffigurato in foto è il papà di Gilles Rocca. Al quale, tra l’altro, l’ex vincitore è fortemente legato. E lo si deduce chiaramente dalle parole scritte a corredo dello scatto insieme. ‘Sei il mio orgoglio’, scrive l’attore.

Lei, invece, è la mamma di Gilles. E, da come si può chiaramente comprendere, i due sono ritratti durante una fantastica sorpresa che la donna gli ha fatto durante ‘Ballando con le Stelle’. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di loro sono davvero pochissime. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che i genitori di Gilles siano titolari di un’azienda di famiglia mirata al noleggio di strumenti musicali.