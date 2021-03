Andrea Cerioli è arrivato giovedì 25 marzo, a L’isola dei famosi: nelle ultime ore, Arianna Cirrincione, la fidanzata del nuovo naufrago, ha scritto un messaggio d’amore per l’uomo.

Giovedì 25 marzo, c’è stata la nuova puntata de L’Isola dei famosi, che ha visto l’eliminazione di Brando Giorgi; il naufrago, ha deciso, però, di restare su Parasite Island, insieme ad Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Nella medesima serata, è arrivato sulla playa Andrea Cerioli, nuovo concorrente di questa scoppiettante edizione. Abbiamo conosciuto il naufrago esattamente la prima volta al Grande Fratello, ed in seguito, ad Uomini e donne. Proprio nella trasmissione, è arrivato per ben due volte, e nel suo secondo percorso, ha scelto Arianna Cirrincione. I due sono innamoratissimi. Proprio la fidanzata, qualche ora fa, ha pubblicato un post, con un dolcissimo messaggio per il suo lui.

Andrea Cerioli, nuovo naufrago de L’Isola dei famosi: il messaggio della fidanzata Arianna

Ebbene, tra i naufraghi di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi c’è anche Andrea Cerioli, l’ex tronista è arrivato sull’isola soltanto giovedì scorso, ma ha già dovuto affrontare la prima prova, che non è andata a suo fare, e del suo gruppo. L’abbiamo conosciuto al Grande Fratello, ma è divenuto particolarmente noto, in seguito alle sue esperienze vissute a Uomini e donne, dove, nel suo secondo percorso, ha scelto Arianna Cirrincione. La coppia è insieme da qualche anno, e sembrano più affiatati che mai. Da qualche ora, Arianna, sul suo profilo instagram, ha scritto un messaggio d’amore per il suo fidanzato: “L’amore non è pratico, non ti lascia innamorare di chi vuoi. Potrebbe abbinarti a qualcuno che non ti saresti mai aspettata. Ti mette faccia a faccia con ostacoli infiniti. Non sarà pratico, ma alla fine l’amore è la cosa migliore che ti possa capitare. Ciao amore, mi manchi“.

Questo il messaggio che Arianna ha pubblicato sui social, con annessa una bellissima foto con Andrea, in un’atmosfera tutta romantica ed emozionante. Ebbene, insieme sono davvero bellissimi, bisogna ammetterlo.