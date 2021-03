Isola dei Famosi, grande ritorno: accadrà questa sera in diretta, durante la puntata in onda su Canale 5.

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Questa sera, 29 marzo 2021, andrà in onda la quinta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle. Come sempre, a commentare le vicende dei naufraghi in Honduras ci sarà il mitico trio di opinionisti, formato da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Una puntata che si prospetta ricca di colpi di scena… e di grandi ritorni! No, non ci riferiamo al ritorno di un naufrago, ma di una delle prove storiche del reality, tra le più difficili in termini di resistenza. Scopriamo di più su quello che accadrà questa sera in diretta.

Grande ritorno a L’Isola dei Famosi: rivedremo una delle prove più difficili per i naufraghi

Mancano poche ore ad un nuovo appuntamento con l’Isola dei famosi e l’attesa nei telespettatori cresce sempre di più. Si, perché quella di stasera si preannuncia una puntata davvero accesa. In tutti i sensi! Per la prima volta in questa edizione, infatti, tornerà la famosissima prova del fuoco! Si tratta di una delle prove più difficoltose per i naufraghi, che dovranno resistere quanto più possibile di fronte alle fiamme sempre più vicine. Il vincitore della prova diventerà immediatamente il leader della settimana. Una prova importante, che rappresenterà un bonus da non sottovalutare per uno dei naufraghi.

Insomma, una puntata da non perdere! Anche perché questa sera sapremo il verdetto del televoto, che vede sfidarsi tre protagonisti assoluti di questa edizione: Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma. Chi lascerà la playa? Il risultato è davvero difficile da prevedere. Ricordiamo però che l’eliminato avrà comunque la possibilità di continuare il gioco a Parasite Island. Per scoprire tutte le novità direttamente dall’Honduras non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 40 circa! Pronti per un serata infuocata?