E’ scoppiato uno scontro super acceso tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi: i toni si sono alzati particolarmente, ecco cosa è successo.

L’Isola dei Famosi è cominciato da poche settimane e sta regalando tantissime sorprese e colpi di scena. Dopo l’ultima puntata andata in onda lo scorso giovedì è scoppiata una vera e propria ‘bufera’ tra alcuni naufraghi. Vera Gemma e Awed sono finiti in nomination con Gilles: a mandare al televoto il napoletano anche Gilles Rocca. Quest’ultimo ha motivato la scelta spiegando che Awed non si è interessato delle sue condizioni di salute quando ha abbandonato il programma per qualche ora per fare delle visite. Tra i due a quanto pare non scorre buon sangue e lo hanno dimostrato nelle ultime ore: sull’Isola è scoppiata una lite furiosa tra i due naufraghi! Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, scoppia la lite tra i due naufraghi: toni alti, cosa è successo

E’ scoppiata la lite nelle ultime ore tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi. Gilles Rocca e Awed si sono scontrati duramente. E’ stato Gilles ad avvicinarsi al napoletano per cercare un chiarimento: “Non sei venuto a sapere come stavo, da un momento all’altro non ci siamo più parlati”. Alla produzione Rocca ha commentato il carattere del napoletano, descrivendolo come ‘inesperto di rapporti umani’.

Awed non è riuscito a contenersi ed in poco tempo ha alzato subito i toni: “E’ come se patissi la tua partnership. Non riesci a farti mostrare per come sei veramente. E’ per questo che mi chiudo. Sei tornato ti ho fatto domande di rito. Ma chi sei?”

“Ma tu chi sei?” ha risposto Gilles e da lì si è acceso letteralmente il fuoco tra i due: “Sei cattivo, hai gli occhi cattivi” gli ha rinfacciato Rocca.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata in diretta de L’Isola dei Famosi: i due concorrenti avranno un chiarimento? Non ci resta che attendere l’inizio della puntata!