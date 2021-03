Francesca Lodo è oggi una delle naufraghe de L’Isola dei famosi: ricordate in quale film l’abbiamo vista?

La nuova edizione de L’Isola dei famosi ha avuto inizio, condotta da Ilary Blasi, sembra stia riscontrando un certo seguito; durante la messa in onda della puntata sono migliaia i tweet al riguardo, e questo ovviamente dimostra il successo del reality. I naufraghi sono stati scelti e presentati, e sono arrivati sulla playa con una forte volontà di riuscire a dimostrare di poter affrontare un percorso tanto difficile. Tra i concorrenti spicca certamente Francesca Lodo, la naufraga ha già superato un primo televoto. La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è stata a Miss Mondo, insieme alla cugina famosissima Giorgia Palmas. Ma tutti la conosciamo per essere stata la letterina di Passaparola. Francesca ha, in questi anni, lavorato in diversi ambiti, e forse, non tutti ricordano,che l’ex letterina è stata presente in un film di successo: vi sveliamo dove ha recitato la bella naufraga.

Isola dei famosi, Francesca Lodo: dove l’abbiamo vista? Proprio in quel film

La ricorderemo certamente per il suo passato da Letterina, a Passaparola, dove ha conquistato con le sue performance. Bella e solare, Francesca Lodo, adesso, ci sta travolgendo a L’isola dei famosi. E’ lei, infatti, come ormai è noto, una delle naufraghe di questa edizione, che ha avuto inizio soltanto da qualche settimana. La lodo ha una carriera ricchissima, ha iniziato lavorando quando ancora era molto giovane, e non si è più fermata. Francesca ha lavorato anche nel mondo della recitazione: ricordate in quale famoso film l’abbiamo vista? Non tutti sanno che la bellissima naufraga ha recitato nel film Olè di Carlo Vanzina, insieme a Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Ricordate il ruolo da lei interpretato? E’ stata brillante!

Ma nel suo passato rientra anche un altro reality, ovvero La fattoria, esattamente nel 2005. Oggi, è a L’sola dei famosi, e sicuramente la naufraga ci sorprenderà in questo suo percorso in Honduras.