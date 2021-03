Se su L’Isola dei Famosi gli scontri non mancano, Parasite Island non è da meno: scoppia la lite tra due aspiranti naufraghi, cos’è accaduto.

A L’Isola dei Famosi si sa, le tensioni e gli scontri possono essere scatenati molto facilmente: lo stress, la fatica, la fame, le difficoltà da affrontare non rendono certo semplice la convivenza tra i naufraghi. Quest’anno a doversi guadagnare un posto da concorrenti ufficiali ci sono poi gli aspiranti naufraghi relegati a Parasite Island, dove si trovano Fariba Teherani e il cromatologo Ubaldo Lanzo. Da venerdì scorso si è poi aggiunto un terzo membro, l’eliminato Brando Girogi che ha deciso di restare in gioco. Tra la Teherani e Ubaldo è scoppiata una discussione proprio in questi giorni: Fariba accusa il compagno d’avventura di voler mettersi in mostra a favore di telecamera dando l’impressione di essere lui a fare tutti i lavori necessari.

Parasite Island, è scontro Fariba e Ubaldo: il motivo della tensione

Tutto è iniziato quando il cromatologo ha fatto notare alla Fariba che è necessario tenere il fuoco acceso. La donna allora ha sottolineato che è grazie a lei che il fuoco si mantiene acceso durante l’intera notte. A questo punto ha sbottato: “Non è che dobbiamo per forza fare vedere che stiamo facendo qualcosa”. A queste parole, Ubaldo Lanzo si è messo a gridare: “Ma davvero dici? Ma per favore”. In confessionale, l’uomo si è lamentato: “Vuol dire che la persona con cui ho parlato non mi conosce”. Anche Fariba si è sfogata in confessionale ma ha detto di essere disposta a chiarire: “Le persone più sono vicine, più ci sono discussioni. L’importante è chiarirsi e risolvere la cosa”.

Ubaldo ha accettato di buon grado la pace, “Se non fosse venuta lei, sarei andato io ha confessato”, concludendo: “L’amore non è bello se non è litigarello”.