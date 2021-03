Nel corso della puntata de L’isola dei Famosi di Lunedì 29 Marzo, Awed si è scagliato contro Gilles Rocca: cos’è successo in diretta.

Una puntata de L’Isola dei Famosi, c’è da ammetterlo, davvero scoppiettante. Dopo le parole di Massimiliano Rosolino su Paul Gascoigne, si è entrati nel vivo della diretta. E, com’è giusto che sia, sono iniziati i veri e propri scontri tra i naufraghi. Questa appena iniziata, diciamoci la verità, è la terza settimana su Cayo Cochinos. E, molto probabilmente, i primi equilibri iniziano a rompersi. Ed, ovviamente, i primi nervi iniziano a saltare. Ce ne ha dato prova, ad esempio, questo accesissimo scontro verificato nel corso della diretta di Lunedì 29 Marzo. Chi sono stati i protagonisti indiscussi? La risposta è davvero semplice: l’aitante Gilles Rocca e il giovanissimo Awed. I due, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, hanno avuto già la possibilità di scontrarsi e litigare. È soltanto nel corso della quinta puntata dell’adventure reality, però, che tra i due sono volate delle parole davvero durissime. ‘Gilles è un uomo aggressivo. Ho avuto paura’, ha detto Awed alla padrona di casa. Scopriamo insieme cos’è successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, Awed contro Gilles: ‘È aggressivo’, cos’è successo in diretta

Dopo il litigio avvenuto nelle scorse ore sull’isola, gli animi tra Gilles Rocca e Awed non sembrerebbero essersi affatto riappacificati. Anzi, nel corso della quinta diretta de L’Isola dei Famosi di Lunedì 29 Marzo, i due sono stati protagonisti di un altro durissimo scontro. Dopo aver ascoltato le parole che i due si sono scambiati su Cayo Cochinos, si è scatenato un vero e proprio putiferio in Palapa. ‘Mi ha detto ‘io ti do una bastonata’, mi ha minacciato. Questo uomo ha 14 anni in più a me’, ha iniziato a dire il giovanissimo youtuber alla padrona di casa. Continuando poi a dire, su richiesta di Ilary Blasi: ‘Ho avuto paura perché nei suoi occhi c’era rabbia. Questo è un uomo aggressivo’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, delle parole davvero forti e chiare.

‘È un teatrino costruito a favore della telecamera’, ha detto Roberto Ciufoli, difendendo Gilles Rocca. Riusciranno a trovare un punto di accordo?