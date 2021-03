L’Isola dei Famosi, previsto l’arrivo di una nuova naufraga in Honduras: l’indiscrezione è appena arrivata, cosa occorre sapere esattamente.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata esattamente da tre settimane, eppure si sta rivelando davvero imperdibile. Questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda una nuova puntata, ma a quanto pare sembrerebbe essere in arrivo una notizia davvero sensazionale. Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto trapelato da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che sia in arrivo una nuova naufraga. Nel corso della puntata scorsa, è vero, abbiamo visto l’approdo di Andrea Cerioli sull’isola. E il suo completo inserimento nel gruppo. A quanto pare, però, l’ex tronista sembrerebbe non essere l’ultima recluta dell’adventure reality. Da quanto si legge a corredo di uno degli ultimi post condivisi dal famoso direttore, sembrerebbe proprio, nelle prossime settimane, sia previsto l’arrivo di una nuova concorrente. Di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi, in arrivo una nuova naufraga: di chi stiamo parlando

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo sarà essere ricca di colpi di scena, sembrerebbe esserci in arrivo una new entry. A lanciare l’indiscrezione, come detto precedentemente, è stato Riccardo Signoretti. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il direttore dei due famosissimi settimanali ha annunciato l’arrivo di una nuova naufraga. Al momento, sia chiaro, non c’è nulla di ufficiale. Anzi, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che fin quando non c’è il lasciapassare delle visite mediche, non si può avere affatto l’ufficialità della nuova concorrente. Nel frattempo, però, che sappiamo se i controllo medici sono andati a buon fine oppure no, siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si tratti proprio di Emanuela Tittocchia. Si, avete letto proprio bene: la bellissima e simpaticissima opinionista di Mattino Cinque e dei programmi di Barbara D’Urso. Tra l’altro, se lo ricordate, la Tittocchia non è affatto un volto nuovo dei reality show. Già in passato, infatti, l’attrice ha preso parte a ‘La Talpa’, ma abbandonò il gioco nel corso della prima puntata. Quindi, la sua partecipazione all’adventure reality di Canale 5 potrebbe essere la sua seconda occasione. Cosa ne pensate di questa notizia? Noi, se davvero fosse così, non vediamo l’ora di vederla.

Cosa ne sarà, quindi? Emanuela Tittocchia sarà una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi? Noi ce lo auguriamo! Anche perché, diciamoci la verità: l’attrice ha proprio la stoffa per l’adventure reality di Canale 5. Siete d’accordo anche voi?