A distanza di pochissimi giorni dal suo infortunio a L’isola dei Famosi, come sta Paul Gascoigne? Le parole di Massimiliano Rosolino.

Sono trascorsi pochissimi giorni da quando Paul Gascoigne, durante una prova avvenuta in diretta a L’Isola dei Famosi, è stato protagonista di un brutto infortunio, ma come sta adesso? Sappiamo benissimo che, dopo l’incidente di Roberto Ciufoli nel corso della prima puntata dell’adventure reality, anche l’ex calciatore è stato vittima di uno spiacevole imprevisto. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato costretto ad abbandonare, seppure momentaneamente, l’isola. Cosa è successo adesso? O, per meglio dire, come sta adesso a distanza di qualche giorno? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio Massimiliano Rosolino, l’inviato di questa quindicesima edizione. Appena aperta la diretta di Lunedì 29 Marzo e salutati tutti i naufraghi, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di chiedere al campione le condizioni di salute del concorrente. Siete curiosi di sapere come sta Paul Gascoigne dopo l’infortunio? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Paul Gascoinge, come sta dopo l’infortunio a L’Isola dei Famosi?

È appena iniziata la diretta de L’Isola dei Famosi di lunedì 29 Marzo quando Ilary Blasi, prima di aprire il collegamento con la Palapa e dare inizio a questa nuova e scoppiettante puntata, non ha affatto potuto fare a meno di chiedere a Massimiliano Rosolino le condizioni di salute di Paul Gascoigne. Nel corso della diretta, come dicevamo precedentemente, l’ex calciatore è stato protagonista di un brutto infortunio. Che, soprattutto, ha determinato il suo abbandono momentaneo dall’isola. A distanza di giorni, però, come sta? A rivelare ogni cosa, è stato proprio l’inviato della quindicesima edizione. Interrogato da Ilary Blasi sulle condizioni di salute del naufrago, il buon Rosolino ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dalle parole di Massimiliano, sembrerebbe che, attualmente, Paul Gascoigne indossi un tutore. E che, a quanto pare, stia bene. Al momento, ovviamente, non si può ancora parlare di abbandono definitivo. Seppure, infatti, in queste ultime ore si dice che l’ex calciatore possa avere la possibilità di ritornare sull’isola tra i suoi compagni, sembrerebbe che non sia ancora nulla di confermato. ‘Paul sta molto meglio. Ha un tutore alla spalle. Ma adesso non sappiamo ancora se potrà rientrare’, ha detto Massimiliano Rosolino ad Ilary Blasi. Cosa succederà, quindi? Il buon Gascoigne, quindi, rientrerà o meno in gioco? Al momento, non lo sappiamo! Ovviamente, noi non possiamo fare a meno di augurare all’ex calciatore una pronta guarigione.

Cosa ne sarà, quindi? Auguriamo a Paul Gascoigne di guarire. E, soprattutto, di ritornare a L’Isola dei Famosi.