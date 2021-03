Barbara D’Urso ha ‘salutato’ il suo pubblico nel corso dell’ultima puntata di Live: le parole della conduttrice in diretta televisiva.

Si è conclusa ieri, Domenica 28 Marzo, una nuova stagione di Live-Non è la D’Urso. Iniziato a fine Settembre scorso e terminato anticipatamente, il prime time della conduttrice campana ha salutato così il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. E, diciamoci la verità, per farlo, la bella Barbara ha scelto uno dei modi migliori. Con una puntata ricca di esclusiva, di novità e di argomenti legati al Coronavirus, la conduttrice è stata a capo di una puntata davvero imperdibile. E non è stata l’unica, sia chiaro. Letteralmente imperdibili, infatti, sono state anche le parole che la padrona di casa ha riservato al suo pubblico quasi sul finire dell’ultimo appuntamento del suo programma in prima serata. Prima ancora di augurare ai suoi telespettatori una dolce notte, la D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di salutarli a modo suo. Come? Beh, rivelando il suo ‘futuro’ in tv. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando esattamente.

Live, Barbara D’Urso ‘saluta’ il suo pubblico: le parole

Come preannunciato nelle settimane scorse, Barbara D’Urso ha ‘salutato’ il pubblico di Live. Proprio Domenica 28 Marzo, come detto precedentemente, la padrona di casa ha condotto l’ultima puntata di questa stagione del suo prime time. Una chiusura anticipata, è vero. Però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà l’anno prossimo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Prima ancora di poter dare la buonanotte ai suoi telespettatori, la padrona di casa si è presa qualche minuto per salutarli. E, soprattutto, per svelare il suo futuro in tv. Ovviamente, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, gli appuntamenti quotidiani con Pomeriggio Cinque continuano. E lo fanno davvero alla grande. Ma non solo questo. Accanto al programma di ogni pomeriggio, infatti, continueranno le puntate di Domenica Live. E, fate attenzione, queste verranno decisamente allungate. Come già detto, infatti, l’appuntamento della Domenica pomeriggio non partirà alle ore 17:00, come da diversi mesi a questa parte. Bensì partirà dalle ore 15:00. E proseguirà fino all’orario classico. Ovvero, fino a poco prima dello show pre-serale di Paolo Bonolis. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Domenica Live, infatti, sarà rigorosamente in diretta. E, come al solito, sarà ricco di argomenti più che importanti. A partire, quindi, da tematiche legate all’attualità e cronaca. Fino ad argomenti legati al gossip, reality e molto altro ancora.

‘Noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno’, ha detto Barbara D’Urso in diretta a Live. Specificando, quindi, che il suo Live è pronto per una nuova stagione. ‘Come vedete: ci sono e ci sarò sempre’, ha concluso.