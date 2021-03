Maurizio Costanzo Show, due grandi ospiti nella prossima puntata: chi sono

Nella prossima puntata di Maurizio Costanzo Show ci saranno due grandissimi ospiti: di seguito vi sveliamo chi sono

Il Maurizio Costanzo Show è il talk show più longevo della televisione italiana. Il programma, ideato e condotto dal noto giornalista e conduttore televisivo, va in onda dal 1982 e da allora sono andate in onda più di quattromila puntate. In origine, la trasmissione andava in onda su Rete 4. In seguito poi si è spostato in seconda serata su Canale 5. Il programma è un talk show in cui i vari ospiti discutono del tema della puntata. La trasmissione ha visto passare sul proprio palcoscenico i personaggi più importanti dello spettacolo, della cultura e della politica italiana. Grazie al programma hanno trovato successo tantissimi personaggi oggi molto famosi, tra i quali Enrico Brignano, Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi e tanti altri ancora.

Maurizio Costanzo Show, ospiti prossima puntata: chi sono

Lo scorso 24 marzo 2021 il Maurizio Costanzo Show è tornato in onda in seconda serata su Canale 5. Ospite della prima puntata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Sul palco erano presenti anche alcuni protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, come Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta. Mercoledì, sempre in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del talk show più longevo della televisione italiana. Anche in questa puntata ci saranno due ospiti molto importanti.

Come riporta Giornalettismo, infatti, sul palco del Costanzo Show saliranno Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. Il tema della puntata sarà infatti il successo e chi più di loro potranno esserne testimoni? Insieme ai due amatissimi influencer ci sarà anche Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, modella e anche lei influencer di successo. La Valli conta quasi tre milioni di seguaci su Instagram.