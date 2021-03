Chi è Nicola Ventola, ex calciatore pugliese che vedremo presto in un nuovo programma tv: sapete in cosa è laureato? Scopriamolo!

Tra i 6 vip che parteciperanno alla prima puntata di ‘Game of Games – Gioco loco’, in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 31 marzo, ci sarà anche lui, Nicola Ventola. L’ex calciatore di origini pugliesi ha fatto parte di grandi squadre della Serie A come l’Inter e l’Atalanta. Tra pochissimo quindi lo vedremo alle prese con il nuovo format condotto da Simona Ventura: si tratta di un programma trasmesso per la prima volta sulla rete statunitense NBC nel 2017. Il successo fu tale da spingere molti Paesi del mondo a farne una propria versione e ora sta per arrivare anche in Italia. Lo show si basa su divertenti giochi in cui, ad ogni puntata, dovranno sfidarsi sei personaggi famosi affiancati da sei concorrenti non noti. Per il primo appuntamento previsto per la serata di dopodomani, avremo Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e, appunto, Nicola Ventola. Conosciamo un po’ meglio quest’ultimo: vi anticipiamo che l’ex giocatore di Serie A ha conseguito un importante titolo di studio, scopriamo quale!

Nicola Ventola: età, carriera e titolo di studio dell’ex giocatore

Nato a Grumo Appula il 24 maggio del 1978, ha debuttato prima nel Bari e già a sedici anni è entrato in Serie A. nel 2011, invece, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ha vissuto a lungo a Los Angeles per poi andare a vivere ad Abu Dhabi, dove ha esordito in tv: è diventato infatti opinionista per Abu Dhabi Media. In Italia invece ha fatto parte, sempre in veste di commentatore sportivo della trasmissione DAZN. Nicola Ventola è anche papà: ha un figlio, Kelian, avuto con sua moglie, la modella svizzera Kartika Luyet. Una vita intensa, costellata da tanti successi, professionali e personali. A proposito di traguardi personali, non tutti sanno che Nicola Ventola ha conseguito un importante titolo di studio. Si è infatti laureato nel 2019 e sapete in cosa? La sua è una laurea magistrale in Economia e Tecnica della Comunicazione con specializzazione in Media e Linguaggi audiovisivi. L’ex atleta ha ottenuto questo titolo presso la Facoltà di Scienze aziendali e della Comunicazione di ISFOA.

Eravate a conoscenza di questo dettaglio della sua vita? Non perdetevi l’appuntamento con ‘Game of Games – Gioco Loco’!