Ricordate il simpaticissimo Pollo in Tre Metri Sopra il Cielo? Impossibile dimenticarlo, è vero: com’è diventato e cosa fa oggi.

Correva esattamente l’anno 2004 quando usciva in tutte le sale cinematografiche uno dei film più di belli di sempre, Tre Metri Sopra il Cielo. Diretta dal regista Luca Lucini e tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, la pellicola propone una fantastica storia d’amore tra due giovani ragazzi. Stiamo parlando proprio di Stefano Mancini, alias ‘Step’, e Fabrizia Gervasi, o meglio conosciuta come ‘Babi’. Entrambi provenienti da due mondi completamente diversi ed antitetici tra loro, i due si incontrano per un vero e proprio caso. E, da quel momento, non riescono più a separarsi. Certo, inizialmente la giovane Babi non era affatto incline alle avances di Step. Con il passare del tempo, però, ci è riuscita. Ed ha vissuto una splendida storia. Purtroppo, il loro fidanzamento non è andato a buon fine, se ricordate. Eppure, per quel poco tempo, la Gervasi ha vissuto una delle esperienze più belle della sua vita. La domanda che, però, vogliamo porvi è un’altra: ricordate gli attori del film? In particolare, ricordate il simpaticissimo Pollo, il migliore amico di Step? Siete curiosi di sapere com’è diventato e cosa fa oggi? Ci pensiamo, state tranquilli!

Tre Metri sopra il Cielo, ricordate Pollo? Com’è cambiato oggi

Impossibile dimenticare il simpaticissimo Pollo di Tre Metri sopra il Cielo, diteci la verità. Migliore amico di Step e fidanzato di Pallina, migliore amica di Babi, il giovanissimo è stato uno dei protagonisti principali di Tre Metri sopra il Cielo. Com’è cambiato oggi, però? Sono passati esattamente diciassette anni dall’uscita della pellicola in tutte le sale cinematografiche, ma com’è diventato oggi? Procediamo con ordine. Nella ‘realtà’, il simpaticissimo Pollo si chiama Mauro Meconi. E, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la sua vita sia letteralmente cambiata. Non dal punto di vista professionale, sia chiaro. Anche perché, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che, dopo il successo di Tre Metri sopra il Cielo, il buon Meconi abbia continuato a coltivare la sua più grande passione: la recitazione. Quello che, però, è cambiato sembrerebbe essere la sua vita ‘privata’. Su Instagram, infatti, sono davvero numerosi gli scatti che ritraggono la sua splendida figlioletta.

Insomma, possono anche essere passati ben diciassette anni da ‘Tre Metri sopra il Cielo’, però, si vede chiaramente, il simpaticissimo Pollo non è assolutamente cambiato. Siete d’accordo?