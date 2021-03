Da qualche ora, Tommaso Zorzi ha mostrato tramite storie instagram un messaggio di Stefania Orlando, e subito l’emozione si è fatta sentire: ma esattamente cos’è successo?

In questi mesi stiamo stati avvolti dal loro rapporto, che ci ha decisamente conquistati all’interno del Grande Fratello Vip, quello di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è stato, ed è, un legame forte e leale. I due ex concorrenti, nella casa del reality, hanno stretto un rapporto molto intenso, ed insieme, sono riusciti ad arrivare fino alla fine, dove, come sappiamo, ha trionfato proprio Tommaso. Una volta conclusasi quest’esperienza, l’amicizia è proseguita più forte che mai, e spesso amano mostrano la loro vicinanza con piccoli gesti. Ebbene, da qualche ora, Zorzi ha pubblicato tramite storie instagram i messaggi che la Orlando ha inviato a lui, e subito l’emozione si è fatta sentire prepotente.

Tommaso Zorzi, messaggio di Stefania Orlando: “Valle di Lacrime”, momento di forte emozione

L’amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è balzata subito allo sguardo vigile dei telespettatori, che hanno dall’inizio mostrato un certo piacere per questo legame. Zorzi e la Orlando sono stati sicuramente due dei concorrenti più forti e apprezzati di questa edizione appena terminata. Alla fine, a trionfare è stato Tommaso, che una volta uscito, è stato voluto in un altro importante reality, ovvero L’isola dei famosi, in veste di opinionista. Il legame creato con Stefania non si è mai concluso, e i due più volte hanno mostrato piccoli gesti attraverso i social. Ebbene, da qualche ora, a colpire l’attenzione dei migliaia di follower, sono stati dei messaggi che l’ex concorrente ha pubblicato tramite storie instagram, proprio della Orlando. “Ho voglia di abbracciarti… tanto. Mi manchi“, ha scritto la donna a Tommaso, e quest’ultimo ha condiviso le sue parole con una risposta dolcissima: “Ma tu vuoi che mi addormenti in una valle di lacrime?“.

Un momento di forte tenerezza ed emozione, abbracciato da sincere parole di affetto, dato che, come sappiamo, l’amicizia sorta fra i due è davvero tanto forte. E così, Zorzi ha voluto mostrare a tutti la commozione per tali messaggi, che hanno destato in lui una profonda emozione. Ovviamente, i suoi fan non potevano non notare la dolcezza di questo scambio di messaggi.