Sara e Sonny Di Meo di Uomini e Donne sono ritornati insieme, l’annuncio a sorpresa è arrivato poco fa sui social: fan pazzi di gioia.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio di Sonny Di Meo e Sara Amira, rispettivamente l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne della scorsa stagione. Giunta poco più di un anno fa nella trasmissione di Maria De Filippi per cercare un ragazzo con cui condividere le sue giornate, la bellissima romana ha incrociato lo sguardo di Sonny. E, da quel momento, non gli ha più tolto gli occhi da dosso. Certo, il loro percorso non è stato affatto facile, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, per diverse settimane, il giovanissimo corteggiatore è uscito in esterna anche con Giovanna Abate, l’altra tronista. Ma anche perché, causa pandemia, i due giovanissimo ragazzi non hanno avuto modo di parlarsi e vedersi per diversi mesi. Un durissimo colpo, è vero. Che, però, ha rafforzato il loro rapporto. Ed è per questo motivo che, nel Maggio scorso, Sara ha voluto sceglierlo, preferendo a Matteo Guidetti. Da quel momento, i due hanno vissuto una splendida storia d’amore. Pochi mesi fa, è vero, hanno annunciato la loro rottura. Pochissimi istanti fa, invece, hanno annunciato di essere ritornati insieme. Una notizia fantastica notizia, insomma. Scopriamo i dettagli.

Sara e Sonny di Uomini e Donne sono ritornati insieme, l’annuncio a sorpresa: cos’è successo

Soltanto pochissime settimane, Sonny e Sara di Uomini e Donne avevano svelato ai loro sostenitori di risentirsi dopo la loro rottura. Adesso, invece, hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. Con un’emozionante fotografia di coppia, i due piccioncini hanno rivelato ai loro followers di essere ritornati insieme. Una notizia tanto splendida quanto inaspettata, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e felici tutti i loro sostenitori. Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi che hanno spinto i due giovanissimi ragazzi a separarsi per un po’ di tempo. Quello che, però, conta sapere è che adesso è tutto risolto. E che, soprattutto, Sara e Sonny continuano ad amarsi e ad essere affiatati. ‘Forse si vive una volta sola. Non voglio farlo a 2 all’ora’, scrive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a corredo di questo scatto che lo ritrae in compagnia della sua bellissima compagna. ‘Dannatamente diversi …. ma impossibili da separare’, gli fa eco l’ex tronista.

Sara e Sonny sono ritornati insieme: una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo! E che, come dicevamo precedentemente, ha reso entusiasti e felici tutti i loro sostenitori. Alla fine è proprio vero: certi amori fanno dei giri immensi, ma poi ritornano! Tantissimi auguri, cari ragazzi!