Uomini e Donne, Anticipazioni 29 marzo 2021: ecco cosa accadrà nella puntata odierna del dating show più amato dagli italiani.

Oggi, lunedì 29 marzo, parte una nuova settimana all’insegna dell’intrattenimento e delle sorprese! Il dating show più amato dagli italiani non smette mai di regalare emozioni e sorprese ai suoi telespettatori. Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento alle 14.45 su Canale 5 e come sempre regalerà colpi di scena ai suoi fan: oggi ne saranno tanti! Venerdì abbiamo assistito alla conoscenza di Gemma con Domenico che non convince particolarmente gli opinionisti ed al trono Classico, in particolare quello di Giacomo. Il tronista è molto preso da Carolina: tra i due c’è una grande complicità e pare stia nascendo un sentimento forte. Il tempo darà le risposte ma intanto oggi ci interroghiamo: cosa vedremo nella puntata di questo pomeriggio di lunedì 29 marzo? Vi sveliamo le anticipazioni di quello che potremmo assistere oggi in puntata.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Anticipazioni 29 marzo: sorprese e colpi di scena

Uomini e Donne torna oggi lunedì 29 marzo con un nuovo appuntamento. Nella puntata odierna il programma potrebbe concentrarsi sui due Troni Classici, quelli di Massimiliano e Samantha. Se venerdì abbiamo visto il percorso di Giacomo, oggi toccherà agli altri due? Il tronista sta conoscendo Eugenia e Federica, con Vanessa il rapporto è particolare. Samantha invece ha mandato via Roberto nelle ultime puntate andate in onda e sta conoscendo Alessio, il giovane romano calciatore che sembra esser molto preso dalla tronista, ed Ugo. Come proseguiranno le loro conoscenze? Potremmo scoprirlo proprio oggi.

Ed ancora nella puntata odierna potremmo assistere al confronto di Luca, Cavaliere del Trono Over, con Angela ed Elisabetta. Non abbiamo ulteriori informazioni su quanto accadrà oggi in puntata: a quanto pare il dating show riserva tante sorprese ai milioni di telespettatori che attendono ogni giorno l’arrivo di una nuova puntata!