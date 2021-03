Uomini e Donne, arriva l’amatissimo tentatore di Temptation Island: corteggerà Samantha Curcio, tronista di questa edizione.

Non è la prima volta che un protagonista di Temptation Island approda nell’universo di Uomini e Donne. Allo stesso modo, tanti personaggi diventati noti in quest’ultimo programma, partono successivamente alla volta dell’isola delle tentazioni. Ebbene, grazie alle anticipazioni della registrazione di ieri riportate da Il Vicolo delle News, abbiamo saputo che accadrà di nuovo! Nello specifico, un ex tentatore scenderà le scale di Uomini e Donne per corteggiare Samantha Curcio, la tronista di quest’anno. E, a quanto pare, è apparso molto determinato sin dalla prima puntata. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne, l’amatissimo tentatore di Temptation Island sarà uno dei corteggiatori di Samantha

Nuovi corteggiatori in arrivo per la tronista Samantha. Nella registrazione di ieri, 29 marzo 2021, sono arrivati ben due nuovi ragazzi per la tronista, e uno lo conosciamo molto bene. Si tratta di Bogdan Beyba, uno dei tentatori della settima edizione di Temptation Island Vip, quella in cui c’era anche Antonella Elia. Una nuova esperienza per lui, che abbiamo conosciuto da single ma che ora è pronto a trovare l’amore. Nato e cresciuto in Ucraina, Bogdan è un geometra, ma è anche un lottatore di MMA. E, soprattutto, ha le idee molto chiare! Dalle anticipazioni della puntata, si capisce che il nuovo corteggiatore è molto determinato nel conquistare Samantha: è già nato uno scontro con un altro corteggiatore, Alessio. E, a quanto pare, la tronista non è rimasta affatto indifferente davanti al nuovo arrivato… Cosa accadrà nelle prossime puntate? Qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle! Ecco uno scatto dell’ex tentatore, condiviso da lui sul suo canale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOGDAN BEYBA (@bohdanbeyba)

Come sempre, però, le puntate di Uomini e Donne vengono registrate un bel po’ di giorni prima della messa in onda, quindi non sappiamo ancora quando sarà trasmessa in tv questa in cui ci sarà l’entrata di Bogdan. E in cui ci sarà anche una novità importante che riguarda Gemma, protagonista assoluta del trono Over. Non ci resta che attendere: sarà Bogdan l’uomo che ruberà il cuore della tronista? Staremo a vedere: stay tuned!