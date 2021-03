Valeria Marini diventa ancora concorrente di un reality: l’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso i suoi canali social! Ecco di che si tratta.

Valeria Marini è uno dei personaggi televisivi più noti della televisione italiana. Ha raggiunto il successo nei primi anni ’90 e nel corso della sua carriera è stata conduttrice di famosissime trasmissioni televisive come Sanremo, Scherzi a Parte, Domenica In. Dalla seconda metà degli anni 2000 cambia ruolo e diventa ‘concorrente’: è entrata a far parte di tanti reality come L’Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP per ben due volte e Temptation Island VIP. Sta per iniziare una nuova avventura per la sex symbol degli anni ’90: l’annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore attraverso i suoi canali social. Ecco di cosa si tratta!

Valeria Marini, magnifica novità: è la concorrente del reality, annuncio a sorpresa

Valerina Marini è una dei nuovi concorrenti del reality spagnolo, Supervivientes. Nella versione spagnola di L’Isola dei Famosi la Marini entrerà a far parte in qualità di naufraga! Su Telecinco la descrivono come l’ex flirt di Ivan Gonzalez, il giovane che in Italia ha partecipato a Uomini e Donne, al GF VIP ed a Temptation Island VIP, reality dove ha conosciuto Valeria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Una nuova avventura sta per cominciare: Valeria Marini sta per diventare naufraga del famoso reality, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. E’ proprio Ivan Gonzalez a commentarle questo post pubblicato con una frase davvero dolce: “La campeona” che in italiano significa ‘la campionessa’.

Saranno a Supervivientes anche Antonio Canales, Sylvia Pantoja, Alexia Rivas, Tom Brusse, Olga Moreno, Carlos Alba, Marta Lopez, Lara Sajen, Melyssa Pinto, Omar Sanchez, Lola, Augustin Bravo. Il programma in onda in tv spagnola si svolge in Honduras: sfide, coraggio ed avventura in Supervivientes. Chi vincerà la prossima edizione? Mandiamo un in bocca al lupo a Valeria Marini!