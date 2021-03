Vera Gemma è un’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, ma avete mai visto sua sorella? Le due donne sono letteralmente identiche.

Vera Gemma è una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sbarcata in Honduras insieme a tantissimi altri personaggi televisivi, la bellissima e simpaticissima Vera si è dimostrata la vera e propria protagonista indiscussa dell’adventure reality di Canale 5. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Nel corso della sua esperienza al reality, è vero, abbiamo potuto conoscere il suo giovanissimo compagno. Ma avete mai visto, ad esempio, sua sorella? Durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, abbiamo avuto la possibilità di conoscerla e di ammirarla in tutta la sua bellezza. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela in tutto il suo fascino. Vi assicuriamo, però: le due giovanissime donne sono davvero bellissime. E, soprattutto, sono due vere e proprie gocce d’acqua. Siete curiosi anche voi di ammirarla? Ci pensiamo immediatamente.

Vera Gemma, avete visto sua sorella? È bellissima come lei

In attesa di scoprire cosa succederà a Vera Gemma e, soprattutto, se continuerà il suo percorso su L’isola dei Famosi, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recentissimo articolo, come dicevamo precedentemente, vi abbiamo parlato del suo compagno Jeda. Ma voi, ad esempio, avete mai visto sua sorella? Nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, come detto poco fa, Giuliana Gemma, questo è il nome della sorella di Vera, si è mostrata in tutta la sua bellezza. Ma voi siete riusciti a vederla? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo: le due donne sono letteralmente identiche. Si, avete letto proprio: Giuliana e Gemma sono due vere e proprie gocce d’acqua. Non ci credete? Guardate un po’ qui:

Eccola qui: Giuliana Gemma in tutta la sua bellezza. Insomma, da come si può chiaramente vedere dalla foro riproposta in alto, le due donne sono davvero identiche. Splendida è Vera e ancora di più meravigliosa è sua sorella. Siete d’accordo anche voi con noi?