Amici 20, Aka7Even sulla sua prof Anna Pettinelli: “Ha sbagliato proprio tanto”, cosa è successo dopo la seconda puntata del serale.

Una puntata ricchissima, quella di Amici andata in onda lo scorso sabato sera. Come sempre, infatti, anche quest’anno la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolge nelle puntate serali. Sfide, guanti di sfida e comparate: la gara è entrata nel vivo e si fa sempre più accesa. E, anche nella seconda puntata, a lasciare definitivamente il programma sono stati due concorrenti, Ibla e Leonardo. Quest’ultimo è stato battuto al ballottaggio da un altro cantante, Aka7Even, che, però, nonostante la vittoria, non sembra essere soddisfatto della serata. Al contrario, rientrato in casetta, il cantante si è lasciato andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha contestato anche alcune scelte della sua prof di canto, Anna Pettinelli. “Non l’ho proprio capita”, ha ripetuto più volte l’allievo. Scopriamo cosa è successo nei dettagli.

Amici 20, Aka7Even contesta alcune scelte della sua prof Anna Pettinelli: lo sfogo post puntata

Aka7Even ha vinto contro Leonardo nel ballottaggio finale della scorsa puntata di Amici 20. Nonostante questo, però, il cantante ha qualcosa da ridire sull’andamento della gara. In particolare, non sembra aver condiviso alcune scelte della Pettinelli: “Ha sbagliato un botto stasera la Pettinelli, ha sbagliato tanto. Avevo I tuoi particolari, avevo detto mi fai fare Mi manchi e I tuoi Particolari? Mi ha fatto fare Mi manchi e Mille Parole…”. Dopo la puntata, il cantante si sfoga con il resto del gruppo, ammettendo di non aver gradito alcune scelte della sua prof in merito ai brani da cantante in puntata. Brani che, secondo lui, non lo hanno valorizzato, impedendogli di vincere. “Devo pur trovare un modo di battere Sangiovanni. Non è che dici siamo uguali e lui ha qualcosa in più, siamo completamente diversi”, continua il cantante, facendo riferimento al suo ‘rivale’.

“Mi manchi la conosceva pure Stefano, l’ha cantata. Non me la voleva manco schierare la Pettinelli, io stasera la Pettinelli non l’ho capita. Cu ‘mme è uscita bene, ma in prova non era uscita bene, quando sapeva benissimo che I tuoi particolari usciva da dio e Believer usciva bene… è stato schierato Yellow..il motivo?”

Insomma, i dubbi del cantante post puntata sono stati davvero tanti. La prof Pettinelli replicherà spiegando i motivi delle sue scelte? Non ci resta che attendere le prossime puntate.