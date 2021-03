Amici 20, perché Enula si dipinge mani e viso in occasione delle puntate? Ecco la spiegazione.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La fase finale del talent show di Canale 5, come sempre, si svolge nelle puntate serali, in onda ogni sabato. Puntate in cui gli allievi si esibiscono mettendo in mostra il loro talento. Tra sfide classiche, guanti di sfida e comparate, la gara è diventata davvero accesa! E tra le cantanti più amate ed apprezzate di questa edizione c’è senza dubbio Enula. La concorrente, attualmente nel team guiedato da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, ha conquistato tutti con la sua voce sin dalle prime puntate in cui è apparsa. Ma non solo: oltre al talento innegabile, Enula colpisce per il aspetto. In ogni apparizione in tv, la cantante dipinge viso, mani e braccia, con colori e segni sempre diversi. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Amici 20, perché Enula si dipinge mani e viso? Il motivo è molto semplice

In tanti, seguendo Amici, se lo saranno domandato. Qual è il significato dei disegni colorati di Enula? La cantante, infatti, è solita dipingere il suo viso e le sue mani con colori sgargianti, disegnando sempre forme e simboli diversi. Cosa si nasconde dietro questo gesto? La spiegazione è piuttosto semplice. Come ha raccontato lei stessa durante la sua esperienza nel talent, la cantante scegli di dipingersi perché, oltre a definirmi amante di tutte le forme d’ arte, attraverso i colori esprime una parte di lei: i colori rispecchiano la sua visione del mondo. Di lei, infatti, racconta di essere una persona pronta a vedere sempre il lato positivo in ogni cosa e negli altri. Insomma, un tocco di colore che i telespettatori apprezzano e non poco. Enula è una delle concorrenti più amate di questa edizione: riuscirà ad andare avanti il più possibile nel programma, raggiungendo la finalissima? Staremo a vedere!

Finora, nelle due puntate andate in onda, ci sono state due eliminazioni per ogni serata: sono già quattro gli allievi che hanno lasciato definitivamente il programma. Toccherà attendere le prossime puntate per scoprire se qualcosa cambierà. Appuntamento a sabato sera per una nuova scoppiettante puntata del serale di Amici. E voi, per chi fate il tifo fra gli allievi in gara in questa ventesima edizione?