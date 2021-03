Amici 20, Martina Miliddi in fucsia: quanto costa il blazer indossato al serale dalla ballerina? Il prezzo vi stupirà.

Amici 20 è entrato ormai nel vivo! La fase finale del talent show di Canale 5, come sempre, si svolge nelle puntate in prima serata, quest’anno in onda ogni sabato. Tantissime le novità di questa edizione, a partire dall’introduzione di ben tre squadre, guidate ciascuna da due prof. E un’altra importante novità riguarda i look degli allievi in gara: niente tute, felpe o divise. Quest’anno, gli allievi sono vestiti con abiti personali, rendendo la serata ancora più cool. E, per la puntata di sabato scorso, la ballerina Martina Miliddi ha scelto un blazer color fucsia che non è passato affatto inosservato. Scopriamo di più sul look scelto dalla ballerina di danze latine.

Amici 20, Martina Miliddi in fucsia: ecco quanto costa la sua giacca

Martina è una delle ballerine di Amici 20. Attualmente nella squadra di Lorella Cuccarini e Arisa, la ballerina di latino non è particolarmente apprezzata dalla maestra Alessandra Celentano, che non la ritiene portata per la disciplina del ballo: i battibecchi tra la Celentano e la Cuccarini sono all’ordine del giorno! Nella prossima puntata Alessandra lancerà un nuovo guanto di sfida alla squadra rivale? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo di più sul look scelto dalla ballerina per la puntata scorsa, in onda sabato 27 marzo. A fornirci qualche informazione è la pagina Instagram InfluencerCloths, che svela anche il prezzo del capo:

Si tratta di un blazer crepe fimarto PDK Woman e costa 82,90 euro. E voi avete gradito il look scelto dalla ballerina per la scorsa puntata?

Eh si, una novità davvero interessante quella di permettere ad ogni allievo di indossare abiti diversi. Un tocco di colore nello show e, ovviamente, tanti spunti interessanti per gli appassionati di moda. E voi, state seguendo questa fase serale di Amici? Per chi fate il tifo?