Simpatico, talentuoso e affascinante: l’incredibile invenzione di Andrea Pisani, eccezionale retroscena che non tutti conoscono sul celebre comico e attore

Andrea Pisani è un attore di talento, un comico simpaticissimo che, insieme a Luca Peracino, compone l’amatissimo duo dei “PanPers”. Li abbiamo ammirati insieme a Colorado e poi al cinema, in “Fuga di cervellI”. Andrea Pisani è un giovane di grande talento e di indubbio fascino, che ha dimostrato di sapersi destreggiare perfettamente sia nell’ambito del cabaret che in quello della recitazione. Originario di Torino, classe 1987, nel 2017 è stato il protagonista di “Classe Z” e ha preso parte anche al videoclip di Max Pezzali “Ragazzo inadeguato”. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Andrea Pisani è stato, in coppia con Carlo Emanuele Lanzavecchia, artefice di un’incredibile invenzione! Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Allora seguiteci nelle prossime righe!

Andrea Pisani, l’incredibile invenzione di cui non tutti sanno

Questa sera lo rivedremo sul piccolo schermo nel film “Ti presento Sofia” in onda su Canale 5. Per la pellicola del 2018, Andrea Pisani ricopre il ruolo di “Chicco” e ha recitato accanto a personaggi amatissimi, come Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Non tutti lo sanno, ma il celebre artista si è cimentato anche nei panni di “inventore”. Insieme a Carlo Emanuele Lanzavecchia, infatti, ha creato un divertentissimo gioco da tavola! Si tratta di una sorta di quiz, però realizzato al “contrario”. In questo caso, infatti, i giocatori non devono rispondere alle domande, ma trovarle. Partendo dalle risposte, in pratica, bisogna arrivare alla domanda giusta. Il nome del gioco da tavola è “Ziuq” e la scelta non poteva essere più azzeccata. “Ziuq” infatti, è la parola “quiz” al contrario! Geniale e divertentissimo, non siete d’accordo anche voi?

Avreste mai immaginato che il talentuoso Andrea Pisani fosse stato l’autore di un gioco da tavola? Di certo, il celebre artista ha dimostrato di possedere davvero doti incredibili, non solo sul palco ma anche nelle vesti di “inventore”!